Educação

Ministro admite alargar até ao 9.º ano proibição de telemóveis nas escolas

  • Lusa
  • 16:50
1

Desde o início do ano letivo, é proibido o uso de telemóveis nas escolas até ao 6.º ano, mas há outras que já alargaram a proibição até ao 9.º ano. Ministro admite alargar proibição até ao 9.º ano.

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, admitiu esta quarta-feira que o Governo “não terá problemas” em alargar até ao 9.º ano da proibição de telemóveis nas escolas, se se concluir que os benefícios são evidentes.

Em declarações aos jornalistas em Braga, à margem da sessão comemorativa do 52.º aniversário da Universidade do Minho, Fernando Alexandre disse que a decisão dependerá das conclusões de um estudo que vai ser feito.

Desde o início do atual ano letivo, é proibido o uso de telemóveis nas escolas até ao 6.º ano, mas há outras que já alargaram a proibição até ao 9.º ano.

É uma medida que está a ser muito bem aceite, seja pelas escolas, seja pelos pais e, por isso, [o alargamento da proibição até ao 9.º ano] é uma possibilidade. Se os benefícios forem evidentes, o Governo não terá problemas”, disse Fernando Alexandre.

1

