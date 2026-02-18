Municípios pedem plano financeiro especial para concelhos afetados pelo temporal

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) anunciou esta quarta-feira que vai solicitar ao Governo o alargamento do estado de calamidade a mais municípios, um plano financeiro específico para ajudar os municípios a reconstruir as infraestruturas, o alargamento do regime excecional de isenção para pagamento de portagens e a flexibilização dos prazos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

O presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses explicou que “as medidas a serem aplicadas no âmbito da declaração de calamidade” devem “também ter abrangência a alguns concelhos que não estavam sinalizados numa fase inicial” e “que necessitam também desses apoios excecionais”.

Numa altura em que já foram reportados quase mil milhões de euros de prejuízos provocados pelo mau tempo, Pedro Pimpão sublinhou a importância de um “plano financeiro específico para ajudar os municípios a reconstruir “as infraestruturas que a tempestade afetou”.

“Estamos a ajudar a fazer o levantamento dos prejuízos em cada um dos nossos territórios e não há dúvidas nenhumas que tem que existir uma atenção especial ou um plano financeiro específico para ajudar os municípios afetados na recuperação das infraestruturas e equipamentos”, diz o líder da Associação Nacional de Municípios e também presidente da Câmara de Pombal.

Pedro Pimpão resume que “será um esforço muito exigente, mas tem que haver uma resposta nacional para ajudar esses mesmos municípios”, disse o líder da associação depois da reunião do conselho diretivo da ANMP onde foi aprovada uma resolução com várias medidas a enviar ao Governo.

À semelhança do PS e Chega, a Associação Nacional de Municípios Portugueses também defende o alargamento do regime excecional de isenção para pagamento das taxas de portagem nos municípios mais afetados.

O presidente da ANMP pede ainda uma flexibilização dos prazos contratualizados no âmbito das obras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), justificando que os “compromissos assumidos nestes territórios ficam claramente em causa” devido às intempéries.

Pedro Pimpão pede ainda ao Governo mais equipas no terreno para que a limpeza e reabilitação dos caminhos florestais seja feita o “mais breve possível”.