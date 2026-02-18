Naturgy obteve 2,023 milhões em 2025, um aumento de 6,4%

De acordo com as informações fornecidas pela empresa à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), o lucro bruto de exploração (ebitda) situou-se em 5,334 mil milhões de euros, uma queda de 0,6%, afetado por um contexto de grande incerteza, especialmente no setor energético. Por sua vez, o valor líquido do volume de negócios atingiu 19,455 mil milhões, mais 1% do que os 19,267 mil milhões do conjunto do ano de 2024.

A empresa destacou que os resultados «demonstram a sua capacidade de cumprir todos os compromissos assumidos, mesmo num cenário energético que se deteriorou na segunda parte do exercício».

Além do lucro, a Naturgy valoriza que os investimentos ultrapassaram os 2,1 mil milhões; a contribuição para a sociedade em impostos e taxas atingiu quase 1,3 mil milhões de euros; e os dividendos aos acionistas foram de cerca de 1,7 mil milhões.

O investimento centrou-se prioritariamente nas redes de distribuição e no desenvolvimento das energias renováveis, fundamentais para avançar na transição energética.

No que diz respeito ao fornecimento de gás, a Naturgy fechou as condições comerciais e de preços até ao final de 2027 no que se refere ao contrato de fornecimento por gasoduto a partir da Argélia e assinou novos contratos de fornecimento de gás liquefeito com os Estados Unidos, para compensar a queda das importações da Rússia.

A dívida líquida aumentou ligeiramente em 116 milhões em 2025, atingindo 12.317 milhões em 31 de dezembro, contra 12.201 milhões em 2024. Além disso, a liquidez aproxima-se dos 10.000 milhões.

Olhando para o futuro, a empresa espera manter o mesmo nível de resultados no exercício de 2026, apesar das difíceis condições do setor energético e graças à sua gestão proativa de riscos e coberturas.

A Naturgy prevê superar um Ebitda de 5,3 mil milhões de euros e um lucro líquido de 1,9 mil milhões de euros, realizar investimentos orgânicos de cerca de 2,1 mil milhões e situar a dívida em cerca de 13,5 mil milhões. Além disso, a empresa compromete-se a distribuir um dividendo mínimo de 1,8 euros por ação, superior ao de 2025.