Negócio em Angola reduz em 15% lucros da Novabase em 2025. Distribui dividendo de 0,40 euros por ação

Os lucros da Novabase encolheram para cerca de 5,5 milhões de euros no ano passado, o que representa uma quebra de 14,6% face ao exercício de 2024, de acordo com os dados partilhados esta quarta-feira com a CMVM.

A tecnológica aponta que o recuo no resultado líquido ficou a dever-se ao “reconhecimento de reservas de conversão cambial negativas no montante de 5,6 milhões de euros, sem impacto em caixa, na sequência da alienação da subsidiária em Angola”.

A alienação da subsidiária angolana Nbasit ao promotor local Vinhas Lobo, acordada em janeiro e fechada em novembro do ano passado, concluiu a saída da Novabase do negócio de recrutamento em tecnologias de informação (IT Staffing), na sequência da venda das entidades Neotalent de Portugal e Espanha em 2023.

Em 2025, o volume de negócios diminuiu 7% em termos homólogos, para 124,5 milhões de euros, devido à “estratégia seletiva e foco na rentabilidade, sobretudo no Médio Oriente”. Já o EBITDA atingiu 18,9 milhões de euros, 16% acima do ano anterior, com a margem a progredir de 12,2% para 15,2%.

“O atual contexto de volatilidade nos mercados tem vindo a acelerar a transformação do nosso negócio. Reduzimos a exposição a atividades menos diferenciadas, reforçámos o foco em ofertas de maior valor acrescentado e aumentámos a disciplina de execução em toda a organização”, frisa Luís Paulo Salvado.

Enquanto a Europa se consolidou como principal motor de crescimento, “suportada por vitórias comerciais relevantes em ofertas de transformação operacional baseadas em inteligência artificial”, o presidente contextualiza que as operações no Médio Oriente sofreram com a desvalorização do dólar americano e o agravamento das tensões geopolíticas.

A posição de net cash fixou-se em 31 milhões de euros e, “dada a robustez do balanço”, o conselho de administração vai propor na próxima assembleia-geral distribuir 15,4 milhões relativos ao exercício de 2025, o que corresponde a um dividendo bruto de 0,40 euros por ação.

Depois da reestruturação operada no final de 2024, o número de colaboradores da Novabase baixou 5% no espaço de um ano. A 31 de dezembro de 2025 empregava 1.262 pessoas.