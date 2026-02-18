Marketing

Nossa ganha conta de criatividade da Makro Portugal

 + M,

"Esta colaboração marca agora uma nova etapa na forma como comunicamos a evolução da nossa abordagem de negócio integrada e multicanal", avança a grossista.

A Nossa ganhou a conta de comunicação de marca da Makro Portugal. A adjudicação vai dar início a uma nova fase do posicionamento da marca no mercado, avança a empresa.

“Ao longo dos últimos anos construímos uma marca forte, humana e próxima, reconhecida pelos nossos clientes como verdadeiros parceiros. Esta colaboração marca agora uma nova etapa na forma como comunicamos a evolução da nossa abordagem de negócio integrada e multicanal, cujo foco está em inovar e antecipar as necessidades da restauração”, diz citada em comunicado Patrícia Almeida, customer & marketing manager da empresa grossista especializada no setor horeca.

O objetivo da Nossa será então traduzir este posicionamento “num plano ambicioso, com uma linguagem criativa, contemporânea e diferenciadora“.

“Estamos muito entusiasmados com a chegada da Makro, por todo o potencial de comunicação e por ser um setor que adoramos trabalhar. Fomos às lojas, acompanhámos as equipas no terreno e vimo-los em ação com os clientes, provámos os produtos, percebemos a dinâmica do negócio. E o que temos agora pela frente é uma visão estratégica muito clara para os próximos anos, traduzida de uma maneira – modéstia à parte – muito interessante”, acrescentam Rui Simões e Victor Britto, diretores criativos da agência.

+ M,

