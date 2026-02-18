Nova reunião entre Governo, empresários e UGT marcada para segunda-feira

Já está marcada a nova reunião do Governo com as confederações empresariais e a UGT sobre a revisão da lei do trabalho. O encontro ficou agendado para segunda-feira, dia 23 de fevereiro, pelas 9h30. A tutela queria que o encontro tivesse tido lugar esta tarde, mas a UGT não estava disponível e os empresários acabaram por pedir, face a essa ausência, que fosse encontrada uma nova data.

“Na sequência do acordado entre o Governo e as confederações patronais na reunião de hoje, a ministra convidou a UGT para uma nova reunião com os parceiros patronais para a próxima segunda-feira, dia 23, às 9h30. O convite já foi aceite pela UGT”, informa o Ministério do Trabalho, numa nota enviada às redações.

Esta manhã, a UGT informou, em nota enviada às redações, que não iria estar presente na reunião desta tarde com o Governo e as confederações empresariais sobre a revisão da lei do trabalho, esclarecendo que, embora tenha informado a tutela da sua indisponibilidade para esta data, o encontro foi agendado e anunciado.

“Trata-se de uma clara precipitação face à necessidade de, em reuniões desta natureza, se acordarem datas e ordem de trabalhos com os demais interlocutores”, salientou a estrutura sindical.

“A UGT reafirma a sua total disponibilidade para participar em futuras reuniões, ciente de que o trabalho a fazer será ainda longo, não justificando a pressa desta ‘convocatória’ extemporânea, e que não se realizou sequer qualquer discussão em torno das propostas da UGT consolidadas no documento ‘Trabalho com Direitos XXI‘”, sublinhou ainda a UGT.

As confederações empresariais ainda foram recebidas na Praça de Londres, mas acabaram por não tardar a sair. “Fomos informados que a UGT não estaria [no encontro desta quarta-feira]. Combinámos todos que haveria uma nova reunião”, adiantou ao ECO o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Armindo Monteiro.