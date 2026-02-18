Nvidia fecha mais um acordo com empresa indiana na área de IA

A Nvidia, líder mundial no fabrico de chips para inteligência artificial (IA), anunciou esta quarta-feira uma parceria com uma empresa indiana, a mais recente de uma longa lista de acordos assinados em Nova Deli durante a cimeira de IA.

O anúncio foi feito enquanto decorre a ciemira “AI Impact Summit 2026”, a qual reúne vários líderes empresariais do setor e chefes de Estado à volta do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que pretende utilizá-la como trampolim para as ambições de IA do país na próxima década. A Nvidia estabeleceu uma parceria com a L&T, fornecedora indiana de centros de dados e computação em cloud (nuvem) com sede em Mumbai, para criar a “maior fábrica de IA da Índia“, afirmou a empresa em comunicado.

“Estamos a lançar a primeira pedra de uma infraestrutura de IA de classe mundial que impulsionará o crescimento da Índia”, enfatizou Jensen Huang, CEO da tecnológica sediada na Califórnia, que não especificou o valor do investimento. A L&T, por sua vez, afirmou que a utilização de chips da Nvidia permitirá equipar ‘data centers’ (centros de dados) com uma capacidade de 30 megawatts em Chennai e 40 megawatts em Bombaim.

A empresa mais valiosa do mundo anunciou também um acordo com outra empresa indiana, a Yotta, que utilizará chips da Nvidia como parte de um investimento de dois mil milhões de dólares (cerca de 1,689 mil milhões de euros, à taxa de câmbio de hoje). Na terça-feira, o ministro da Tecnologia da Informação da Índia, Ashwini Vaishnaw, anunciou que o país espera atrair um total de 200 mil milhões de dólares (168 mil milhões de euros) em investimentos tecnológicos em dois anos, principalmente para projetos de IA.

Este valor inclui os 90 mil milhões de dólares (76 mil milhões de euros) já anunciados no ano passado para a construção de centros de dados pela Google, Microsoft e outras empresas, atraídas pela força de trabalho abundante, qualificada e de baixo custo que já tornou a Índia uma campeã no outsourcing de Tecnologias de Informação.

Noutra frente, o grupo industrial pertencente ao multibilionário Gautam Adani indicou que planeia atribuir 100 mil milhões de dólares até 2025 a “centros de dados gigantes para IA”. A Microsoft declarou na quarta-feira que pretende alocar 50 mil milhões de dólares ao longo de dez anos para desenvolver IA nos países em desenvolvimento.

A norte-americana Anthropic anunciou que está a trabalhar com a gigante indiana Infosys para desenvolver ferramentas de IA destinada à indústria das telecomunicações. No ano passado, a Índia subiu ao terceiro lugar — à frente da Coreia do Sul e do Japão — no ranking anual de competitividade global em IA compilado pela Universidade de Stanford (Califórnia).