Pagani e Corcoran promovem imóveis de luxo e fundo português nos EUA

Viagem de negócios em março é a primeira etapa internacional de uma parceria entre a Corcoran Atlantic e a Pagani Capital Private Equity para unir valências e divulgar oportunidades a investidores.

O grupo Pagani Capital, através da área de fundos de investimento de private equity, e a mediadora imobiliária de luxo Corcoran Atlantic, vão deslocar-se até aos Estados Unidos para apresentar oportunidades de investimento em Portugal. As duas empresas viajam para as cidades de Miami, Los Angeles e San Francisco entre os dias 2 e 12 de março.

A viagem de negócios surge no âmbito de uma parceria entre a sociedade do grupo norte-americano Corcoran e a Pagani Capital Private Equity com o objetivo de unir valências e divulgar a investidores estrangeiros soluções para entrarem ou apostarem mais no mercado português. Este é o primeiro passo deste acordo e servirá, por exemplo, para apresentar o fundo Pagani Capital Fund, cujo plano é captar 32 milhões de euros até 2027.

“Portugal é um mercado altamente atrativo para investidores internacionais, nomeadamente para os norte-americanos. Zonas como Lisboa, Porto ou Algarve oferecem uma qualidade de vida superior, em áreas como a segurança, educação ou gastronomia, além de oportunidades únicas de investimento, com alta rentabilidade. Todos estes motivos criaram o cenário ideal para a marcação do itinerário desta business trip”, afirma o CEO da Pagani Capital, João Pagani Toscano.

A Pagani Capital tem mais 340 unidades transacionadas e um volume de negócios de aproximadamente 123 milhões de euros. Além do primeiro fundo a dois anos, que é assente em dívida, pelo que os investidores vão adquirir obrigações convertíveis, com um IRR (Internal Rate of Return) expectável de 5%, a estratégia deste novo negócio passa pelo envolvimento futuro noutros fundos, com a filosofia de alocar o investimento ao mercado nacional.

Do lado da Corcoran Atlantic, os representantes estarão a divulgar oportunidades de investimento em imóveis localizados em Lisboa, na Comporta, no Porto, Funchal e Algarve. Para o CEO da Corcoran Atlantic, Hugo Santos-Ferreira, “o mercado americano é, hoje, um dos mais exigentes e, simultaneamente, um dos mais influentes na definição de padrões: procura clareza, disciplina, escala e uma proposta de valor consistente no tempo”.

“É precisamente por isso que esta business trip, em parceria com a Pagani Capital Private Equity, assume particular relevância. Esta viagem aos Estados Unidos não se limita ao cumprimento de uma agenda de reuniões: é uma afirmação de ambição e de rigor. Reforça, acima de tudo, o nosso compromisso em posicionar Portugal como um destino de excelência para investir e viver”, acrescenta o gestor e presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários.

A Corcoran Atlantic faz parte de uma rede de mediação imobiliária comercial com mais de 50 anos, filiais em vários países do mundo e agências próprias em Nova Iorque, nos Hamptons e no sul da Flórida.