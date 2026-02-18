Podcasts portugueses crescem 6% face a janeiro de 2025

Quando a análise é feita por publishers, a Impresa lidera em downloads mensais, semanais e listeners semanais. Seguem-se o Observador, o Grupo Renascença Multimédia e a Bauer Media, por esta ordem.

Os downloads de podcasts portugueses cresceram cerca de 6,17% em janeiro, quando comparado com o período homólogo. No total do mês, foram registados cerca de 13,5 milhões de downloads — um aumento de 28,35% face a dezembro.

A análise foi feita através do Pod_Scope, ranking mensal de podcasts da Marktest que mede as audições de podcasts dos grupos Bauer Media, Grupo Renascença Multimédia, Impresa e Observador. De acordo com os números, o Observador — quase 4 milhões –, a Renascença — cerca de 2,97 milhões — e o Expresso — cerca de 2,11 milhões — são as marcas com o maior número de downloads mensais, concentrando uma quota de mercado de cerca de 67,92%, entre os podcasts analisados.

Em termos de listeners — dispositivos/apps conectados à internet, que efetuaram downloads de podcasts, durante o período entre 29 de dezembro e 1 de fevereiro –, é o Observador quem soma o maior alcance médio semanal, com cerca de 352 mil, seguindo-se o Expresso — 273,3 mil — e a Renascença — 240,9 mil –. No conjunto do ano passado, este pódio era ocupado por Observador, Expresso e SIC Notícias, por esta ordem.

O “Extremamente Desagradável“, da Rádio Renascença, manteve-se no pódio de maior número de downloads no mês. O segundo lugar volta a ser ocupado pelo “O Homem que Mordeu o Cão”, da Rádio Comercial. Em terceiro lugar surge o “Programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer” da SIC Notícias.

Em conjunto, estes três títulos representaram cerca de 23,46% do consumo deste formato, nos grupos auditados.

Quando a análise é feita por publishers, a Impresa lidera em downloads mensais, semanais e listeners semanais. Seguem-se o Observador, o Grupo Renascença Multimédia e a Bauer Media, por esta ordem.