Portugal paga mais de 2% para se financiar em 1.750 milhões de euros a 9 e 11 meses

O IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública realizou esta quarta-feira dois leilões de dívida a curto prazo por via das linhas de Bilhetes do Tesouro com maturidades em novembro de 2026 (9 meses) e em janeiro de 2027 (11 meses), que resultaram na emissão de 1.750 milhões de euros.

O montante alcançado ficou no teto máximo do definido pela instituição liderada por Pedro Cabeços, e o preço pago pela República em ambos os leilões ficou acima do preço pago nos últimos leilões semelhantes realizados há poucos meses.

No leilão a 11 meses, o Estado financiou-se em 875 milhões de euros, contou com uma procura 2,46 vezes acima da oferta e pagou 2,015%, mais 2,5 pontos base acima do preço que pagou no último leilão realizado com as mesas condições, realizado a 7 de janeiro, que contou com uma yield de 1,99% e numa procura 1,69 vezes acima da oferta, que permitiu ao Tesouro financiar-se em 1.250 milhões de euros.

No leilão a 9 meses, o IGCP também conseguiu colocar no mercado 875 milhões de euros. A taxa média ponderada ficou também acima dos 2%, fixando-se em 2,013% e contou com uma procura de 2,39 vezes acima da oferta.

No último leilão comparável, realizado a 17 de setembro por via de uma linha de Bilhetes do Tesouro com maturidade a 10 meses, a República financiou-se em 750 milhões de euros, contou com uma procura de 2,16 vezes acima da oferta e contou com uma yield de 2,005%.

A última vez que o IGCP realizou um leilão a 9 meses foi há mais de dez anos, a 15 de outubro de 2014. Na altura, o Estado financiou-se em 750 milhões de euros tendo pago 0,199% e contado com uma procura 1,47 vezes acima da oferta.