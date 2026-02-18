Pré-aprovação do crédito: um passo decisivo para comprar casa

Num contexto de escassez de oferta habitacional em Portugal, comprar casa tornou-se um processo cada vez mais competitivo. Para quem procura um imóvel com recurso a crédito habitação, a rapidez e a segurança na tomada de decisão são fatores determinantes e podem definir quem consegue ou não avançar com o negócio.

É neste cenário que a pré-aprovação de crédito habitação ganha relevância. Ao contrário de uma simples simulação, a pré-aprovação resulta de uma análise mais aprofundada da situação financeira do cliente, tendo em conta rendimentos, encargos e taxa de esforço, de forma a permitir saber, com maior grau de segurança, até que valor é possível comprar.

Esta preparação torna-se especialmente importante quando surge a casa certa. Num mercado onde os imóveis são frequentemente reservados em poucos dias ou até mesmo horas, quem já tem uma pré-aprovação está em melhor posição para avançar, uma vez que reduz o risco de perder o negócio para outro comprador mais preparado.

Para muitas famílias, a decisão de compra é fortemente condicionada pela capacidade de suportar a prestação mensal e pelo montante de entrada inicial. A avaliação do imóvel, as condições de financiamento e o impacto no orçamento mensal são variáveis que influenciam diretamente esta equação e que devem ser analisadas antes de qualquer compromisso.

Neste processo, o papel de um intermediário de crédito pode ser determinante. O Doutor Finanças acompanha quem está a comprar casa desde o primeiro momento, com o objetivo de compreender as necessidades reais do cliente e, depois, atribuir um especialista dedicado ao processo.

A partir daí, o trabalho passa pela negociação com vários bancos, procurando as propostas de crédito habitação mais ajustadas à realidade financeira de cada cliente. Este acompanhamento inclui não só o financiamento, mas também a negociação dos seguros associados de vida e multirriscos com o mesmo nível de detalhe.

A burocracia pode ser um dos maiores entraves na compra de casa. Mas, com um intermediário, o processo torna-se mais claro e eficiente: o cliente entrega os documentos para a pré-aprovação do crédito habitação, compara propostas e consegue tomar decisões mais fundamentadas com o apoio especializado.

Num mercado em que a rapidez faz a diferença, estar preparado é determinante. Falar com o Doutor Finanças pode ser o passo decisivo para garantir a casa pretendida, porque um crédito habitação pré-aprovado é meio negócio fechado.

Doutor Finanças está registado no Banco de Portugal (nº0000420), como intermediário de crédito vinculado sem regime de exclusividade tendo contrato celebrado com: COFIDIS, BANCO SANTANDER TOTTA, S.A., ABANCA Portugal, S.A., BANKINTER, S.A. -SUCURSAL EM PORTUGAL, BANCO BPI, S.A., BANCO CTT, BNI – BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A., NOVO BANCO, MONTEPIO CRÉDITO-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, UNION DE CRÉDITOS INMOBILIÁRIOS – ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO (SOCIEDAD UNIPERSONAL) – SUCURSAL EM PORTUGAL, BANCO BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A., UNICRE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA e CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A., MILLENNIUM BCP – BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SICAM – Caixa Central e Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, NOVO BANCO DOS AÇORES, S.A. e BBVA, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A. O Doutor Finanças está autorizado a: (i) apresentação ou proposta de contratos de crédito consumidores; (ii) assistência a consumidores, mediante a realização de atos preparatórios ou de trabalhos de gestão pré-contratual de contratos de crédito não propostos ou apresentados por si; (iii) prestação de serviços de consultoria.