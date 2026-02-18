Projeto ‘caça europeu’ não serve necessidades militares da Alemanha, diz Merz

O projeto de um ‘caça europeu’ não serve as necessidades militares da Alemanha, considera o chanceler Friedrich Merz. Uma posição que representa um verdadeiro balde de água fria no projeto de 100 mil milhões de euros envolvendo a Alemanha, França e Espanha.

O futuro caça de nova geração serve melhor o propósito das forças militares francesas, que pretendem um caça com capacidades nucleares, e não as Forças Armadas alemãs, disse Friedrich Merz no podcast Machtwechsel, citado pelo Financial Times (artigo em inglês/acesso reservado).

“Os franceses precisam de uma aeronave com capacidade nuclear na próxima geração de aviões de combate; nós, da Bundeswehr [Forças Armadas] alemã, não precisamos disso agora”, disse. “Agora surge a questão: temos a força e a vontade de construir duas aeronaves para esses dois perfis de requisitos objetivos diferentes, ou apenas uma?”, questiona.

“A França só quer construir uma coisa e quer alinhá-la praticamente às especificações de que precisa. Mas não é isso que precisamos”, refere ainda o chanceler alemão, frisando que não se trata de uma “disputa política”, mas uma questão técnica. “Por isso, não se trata de uma disputa política, mas sim de um problema real no perfil de requisitos. Se não conseguirmos resolver isso, não poderemos manter o projeto”, apontou.

Macron, que iniciou o projeto com Angela Merkel, fez na sexta-feira, na Conferência de Segurança de Munique, um apelo para que a Alemanha mantivesse o projeto intacto. “É-me difícil entender como construiremos novas soluções comuns se destruirmos as poucas que temos”, disse.

O projeto tem sido marcado por disputas entre as empresas envolvidas no desenvolvimento do caça, com a francesa Dassault Aviation e a Airbus, através da sua unidade de defesa sedeada na Alemanha, a disputar a liderança na tomada de decisões.