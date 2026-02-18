Segurança Social já recebeu 117 pedidos de lay-off simplificado por causa da tempestade Kristin
Segurança Social já recebeu 117 pedidos de lay-off de empresas afetadas pela depressão Kristin. Destes, 24 já estão aprovados, anuncia a estrutura de missão.
A Segurança Social já recebeu 117 pedidos de lay-off simplificado de empresas que estão em crise devido à tempestade Kristin. O balanço foi partilhado esta quarta-feira pela Estrutura de Missão “Reconstruir a região centro do país”.
Face ao impacto da depressão Kristin em vários municípios do país, o Governo lançou uma versão extraordinária do lay-off, que garante apoio mais rápido (eliminando-se os passos relativos à comunicação e à negociação com os trabalhadores) e mais generoso (nos primeiros dois meses, a Segurança Social cobre 80% — e não 70%, como aconteceria em circunstâncias normais — dos salários devidos aos trabalhadores abrangidos).
O Governo até chegou a anunciar que os salários até 2.760 euros estariam assegurados a 100%, mas acabou por esclarecer que seriam aplicadas as regras do Código do Trabalho, isto é, o trabalhador abrangido por este regime tem direito a dois terços do seu vencimento bruto normal, com um mínimo de 920 euros e um máximo de 2.760 euros.
Ora, de acordo com o balanço enviado esta quarta-feira, até ao momento, deram entrada 117 pedidos de 91 empresas, dos quais 24 já estão aprovados. Não se detalha o número de trabalhadores abrangidos.
Esta versão mais célere do lay-off está disponível para os empregadores “que comprovadamente se encontrem na situação de crise empresarial”, e se encontrem num dos 68 concelhos considerados em situação de calamidade.
“A comprovação da situação de crise empresarial é feita a requerimento do empregador pelos serviços competentes, nomeadamente o Instituto de Segurança Social”, explicou o Governo.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Segurança Social já recebeu 117 pedidos de lay-off simplificado por causa da tempestade Kristin
{{ noCommentsLabel }}