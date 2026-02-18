Setúbal é o próximo destino dos 100 anos da Ordem dos Advogados

O próximo evento das comemorações do Centenário da Ordem dos Advogados vai ter lugar em Setúbal nos dias 20 e 21 de fevereiro, assinalando igualmente o 52.º Aniversário do Conselho Regional de Évora e o 25.º Aniversário da Delegação de Setúbal. Antecedendo a sessão comemorativa realiza-se a conferência “Migração entre Fronteiras e Direitos”, no âmbito da formação contínua promovida pelo Conselho Geral, no dia 19 de fevereiro, pelas 14h00, no Fórum Municipal Luísa Todi.

A sessão terá um painel-mesa redonda dedicado ao tema “Migração: Desafios, Impactos e Soluções. Perspetiva social e jurídica” que tem como objetivo incrementar o debate e o esclarecimento, permitindo a identificação dos principais problemas e promovendo, de forma conjunta, a definição de soluções e de medidas a implementar no futuro. Contará com a participação de oradores das áreas social e jurídica, incluindo representantes do IRN, da advocacia, da academia, da Câmara Municipal de Setúbal e da Associação Solidariedade Imigrante.

Esta é uma iniciativa do Conselho Geral da OA, promovida em conjunto com a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e o Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), integrada nas comemorações do Centenário da Ordem dos Advogados.

No dia 20 de fevereiro decorrerá a Sessão Comemorativa, pelas 14h30, no Fórum Municipal Luísa Todi seguindo-se o Jantar do Centenário, pelas 20h30, na Casa Ermelinda Freitas.

A sessão vai contar com as intervenções do Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, a Presidente do Agrupamento de Delegações de Setúbal, o Presidente do Conselho de Deontologia de Évora, a Presidente do Conselho Regional de Évora, ficando o encerramento a cargo do Bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano.

Neste âmbito será ainda apresentado um filme evocativo do Bastonário António Osório de Castro, nascido em Setúbal, assim como os testemunhos em vídeo dos antigos Presidentes do Conselho Regional e do Conselho de Deontologia de Évora e uma mensagem gravada do Bispo de Setúbal, D. Américo Aguiar.

No dia 21 de fevereiro o Conselho Regional de Évora vai promover um programa social que integra uma visita e Prova de Vinhos na Adega dos Teares Novos, da Casa Museu José Maria da Fonseca, em Azeitão, um almoço no Inatel de Setúbal, a visita ao Convento de Jesus, seguida de Moscatel de Honra. A exposição dos trabalhos premiados do Concurso Infantil de Desenho e Pintura “Ser Advogado” decorrerá no Foyer do Fórum no dia 20 de fevereiro, realizando-se a entrega dos Prémios na Delegação de Setúbal da OA, no dia 21 de fevereiro, às 17h00.