Portuguesa Indie Campers compra Just Go e Bunk Campers

A empresa portuguesa Indie Campers adquiriu a Just Go e a Bunk Campers, duas marcas europeias da Tourism Holdings Limited (THL), operador global de autocaravanas sediado na Nova Zelândia, incluindo as respetivas frotas e operações.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, a plataforma de aluguer de autocaravanas e campervans afirma que a transação “representa um passo importante na estratégia de longo prazo da Indie Campers para reforçar a sua plataforma e consolidar ainda mais a sua posição na Europa”, uma das regiões onde as viagens de autocaravana têm registado crescimento mais acelerado, ao mesmo tempo que a empresa continua a expandir-se globalmente em três continentes.

A integração das marcas Just Go e Bunk Campers permitirá à Indie Campers reforçar a sua presença no Reino Unido e na Irlanda, dois mercados considerados estratégicos na Europa. Com nove pontos de recolha na região após a conclusão do negócio, o grupo amplia a cobertura geográfica e ganha maior capacidade de resposta num dos principais destinos de roadtrips do velho continente.

“Este é um passo significativo para a forma como servimos os viajantes de autocaravana na região do Reino Unido e da Irlanda”, afirmou, citada em comunicado, Rita Carvalho, Diretora-Geral para Reino Unido, Irlanda e Países Nórdicos, que liderou a transação do lado da Indie Campers.

“Com a aquisição, estamos a unir equipas e adquirir novas capacidades que nos irão possibilitar proporcionar uma experiência mais integrada em múltiplos locais. Desde as icónicas rotas da Escócia às estradas costeiras da Irlanda, com Londres como porta de entrada para viajantes internacionais que seguem para a Europa, estamos a expandir o acesso a viagens de autocaravana em toda a região”, explica a responsável.

A empresa nacional tem vindo a investir na integração digital das operações e na centralização de processos. Além da expansão territorial, a aquisição reforça a estratégia de consolidação da empresa portuguesa, presente em mais de 20 países e com mais de dez mil veículos.