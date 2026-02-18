Tarifas deixam excedente comercial da UE com os EUA em mínimos desde a pandemia

A União Europeia (UE) registou no quarto trimestre de 2025 um excedente comercial de 28,4 mil milhões de euros face aos países fora do espaço comunitário, o que corresponde a menos de metade do excedente obtido nos primeiros meses do ano (antes da entrada em vigor das tarifas) devido à queda das exportações para os Estados Unidos.

Em relação ao trimestre anterior, houve um aumento de três mil milhões de euros, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat. A subida em cadeia não chegou para amparar a queda homóloga, de cerca de 5% para todo o ano de 2025.

Só a balança comercial entre os Estados Unidos e a UE, com um excedente de 31 mil milhões no quarto trimestre, ficou em mínimos desde a pandemia, tendo em conta que só esteve num valor tão baixo no segundo trimestre de 2020.

A trajetória descendente é indissociável da guerra comercial. Após atingirem o pico no primeiro trimestre devido à ameaça das tarifas, as exportações da UE diminuíram 6,7% no segundo trimestre, 0,7% no terceiro e 0,8% no quarto. Isto significa que tanto as importações como as exportações registaram diminuições durante três trimestres consecutivos.

No que diz respeito às compras de energia, os Estados Unidos são atualmente o principal parceiro externo da UE. Depois da invasão russa à Ucrânia, as importações de gás da Rússia caíram significativamente e acabaram por ser destronadas pelos Estados Unidos, que ficaram com uma quota de importações energéticas de 17,2%.

“A Noruega foi o segundo maior parceiro, com uma quota de 11,2%. As quotas da Argélia, Arábia Saudita e Cazaquistão também aumentaram significativamente após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Em particular, o Cazaquistão tornou-se o terceiro maior parceiro, atrás dos Estados Unidos e da Noruega, com uma quota de 7,6% no quarto trimestre de 2025”, lê-se na atualização estatística do Eurostat.

No quarto trimestre de 2025, os excedentes acumulados de produtos químicos e relacionados, máquinas e veículos, alimentos e bebidas e outros bens foram superiores aos défices combinados para energia, matérias-primas e outros bens industriais. A maior alteração foi no défice energético, que melhorou de -71,6 mil milhões de euros no terceiro trimestre de 2025 para -62,7 mil milhões de euros no quarto trimestre de 2025.

“Isto dá continuidade à balança comercial positiva, estabelecida no terceiro trimestre de 2023, após um período de défices impulsionados pela subida dos custos energéticos entre o final de 2021 e meados de 2023″, detalha o Eurostat.

Entre janeiro e dezembro de 2025, a UE registou um excedente de 133,5 mil milhões de euros, abaixo dos 140,6 mil milhões de euros do ano anterior, de acordo com os dados divulgados na sexta-feira pelo organismo de estatística da UE.