Corporate

Tecnológica Inovflow compra ativos da bracarense NSoft

Empresa portuguesa liderada por Paulo Leite de Magalhães adquiriu a operação, recursos e equipa da NSoft, cuja especialização é também software PHC.

A tecnológica portuguesa Inovflow, especializada na implementação de software de gestão, anunciou esta quarta-feira a compra de toda a operação, recursos e equipa da empresa NSoft, uma parceira de longa data da PHC com sede em Braga. O objetivo é aumentar a presença na região do norte com os 25 profissionais da NSoft.

A Inovflow, que é um dos principais parceiros Cegid – dona da PHC – em Portugal, explicou ao ECO que esta aquisição que envolve apenas a atividade operacional da NSoft e “foi realizada com due diligence interna, envolvendo os advogados e as administrações de ambas as empresas, não tendo existido assessores externos”.

“Num setor em clara evolução, marcado pela crescente exigência dos clientes e pela transformação do ecossistema de software de gestão, a Inovflow reforça assim a sua capacidade de resposta em todas as regiões do país”, defende a empresa de Carnaxide, que trabalha desde 2011 com software da antiga Primavera BSS.

A integração insere-se na estratégia de crescimento da empresa através do reforço de competências e da proximidade com os clientes. Em simultâneo, a Inovflow alarga o portefólio com mais oferta de soluções Cegid PHC e “maior capacidade de prestação de serviços de consultoria” e de desenvolvimento de projetos de digitalização.

“Esta integração reforça a nossa missão de colocar o sucesso do cliente no centro de tudo o que fazemos. A junção de duas culturas focadas em qualidade, proximidade e excelência técnica permitirá oferecer resultados ainda melhores”, afirmou o CEO da Inovflow, Paulo Leite de Magalhães, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.

A operação da NSoft vai representar cerca de 10% do volume de negócios da empresa. Em 2024, a Inovflow registou uma faturação de 6,5 milhões de euros.

“Para si, o essencial mantém-se: a equipa que já o acompanha continua a mesma, assim como o compromisso com a qualidade e a proximidade no serviço. O objetivo desta integração é ampliar a nossa capacidade de resposta e disponibilizar mais recursos e serviços, sem impacto na sua operação diária”, lê-se na informação divulgada pela NSoft aos clientes.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Tecnológica Inovflow compra ativos da bracarense NSoft

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Reportagem na Cegid - 22ABR24

Cegid compra Shine para acelerar crescimento na Europa

Rita Atalaia,

Aquisição vai ajudar a empresa que disponibiliza soluções de gestão empresarial a chegar a mais de um milhão de PME e 15 mil contabilistas na Europa.