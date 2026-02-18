Tecnológica Inovflow compra ativos da bracarense NSoft

A tecnológica portuguesa Inovflow, especializada na implementação de software de gestão, anunciou esta quarta-feira a compra de toda a operação, recursos e equipa da empresa NSoft, uma parceira de longa data da PHC com sede em Braga. O objetivo é aumentar a presença na região do norte com os 25 profissionais da NSoft.

A Inovflow, que é um dos principais parceiros Cegid – dona da PHC – em Portugal, explicou ao ECO que esta aquisição que envolve apenas a atividade operacional da NSoft e “foi realizada com due diligence interna, envolvendo os advogados e as administrações de ambas as empresas, não tendo existido assessores externos”.

“Num setor em clara evolução, marcado pela crescente exigência dos clientes e pela transformação do ecossistema de software de gestão, a Inovflow reforça assim a sua capacidade de resposta em todas as regiões do país”, defende a empresa de Carnaxide, que trabalha desde 2011 com software da antiga Primavera BSS.

A integração insere-se na estratégia de crescimento da empresa através do reforço de competências e da proximidade com os clientes. Em simultâneo, a Inovflow alarga o portefólio com mais oferta de soluções Cegid PHC e “maior capacidade de prestação de serviços de consultoria” e de desenvolvimento de projetos de digitalização.

“Esta integração reforça a nossa missão de colocar o sucesso do cliente no centro de tudo o que fazemos. A junção de duas culturas focadas em qualidade, proximidade e excelência técnica permitirá oferecer resultados ainda melhores”, afirmou o CEO da Inovflow, Paulo Leite de Magalhães, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.

A operação da NSoft vai representar cerca de 10% do volume de negócios da empresa. Em 2024, a Inovflow registou uma faturação de 6,5 milhões de euros.

“Para si, o essencial mantém-se: a equipa que já o acompanha continua a mesma, assim como o compromisso com a qualidade e a proximidade no serviço. O objetivo desta integração é ampliar a nossa capacidade de resposta e disponibilizar mais recursos e serviços, sem impacto na sua operação diária”, lê-se na informação divulgada pela NSoft aos clientes.