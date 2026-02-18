Telefónica, Liberty Global e Infravia compram operadora de fibra ótica britânica por 2,3 mil milhões
Negócio nas telecomunicações prevê que a Telefónica Infra, a Liberty Global e a Virgin Media O2, da qual são coproprietárias, detenham 50% da Nexfibre, enquanto a Infravia fique com os outros 50%.
A Telefónica, a Liberty Global e a Infravia Capital, através da sociedade conjunta Nexfibre, chegaram esta quarta-feira a acordo para adquirir 100% do capital da operadora de fibra ótica Netomnia, a segunda maior do Reino Unido, por cerca de 2,3 mil milhões de euros.
O negócio deste trio das telecomunicações, que está sujeito às habituais autorizações regulatórias, prevê que a Telefónica e a Liberty Global contribuam ambas com um financiamento de cerca de 150 milhões de libras esterlinas (aproximadamente 175 milhões de euros), enquanto a Infravia aloca com perto de 850 milhões de libras (na ordem dos 995 milhões de euros).
A Telefónica Infra (subsidiária da Telefónica), a Liberty Global e a britânica Virgin Media O2 (VMO2) – da qual são coproprietárias – vão deter, em conjunto, 50% da Nexfibre, enquanto a Infravia fica com os restantes 50%, de acordo com a informação transmitida em comunicado divulgado pela Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV).
Assim que o negócio for concluído, a rede de fibra ótica da Netomnia deverá chegar a mais de 3,4 milhões de casas e 500 mil clientes. Em conjunto com os 2,1 milhões de lares que têm VMO2 e nos quais o plano é modernizar para fibra, a Nexfibre estima que a rede ótica atinja aproximadamente oito milhões de casas até ao final do próximo ano. No total, a Nexfibre e a VMO2 terão uma rede combinada que chegará a cerca de 20 milhões de famílias.
Esta é a primeira transação de relevo no âmbito do novo plano estratégico da maior telecom de Espanha, que prioriza o crescimento nos seus quatro principais mercados: Espanha, Alemanha, Brasil e Reino Unido.
“Esta operação insere-se na estratégia da Telefónica no Reino Unido, que inclui, entre outros objetivos, o desenvolvimento de uma rede financeiramente sustentável e reforçada, a expansão da fibra e a criação de valor através do VMO2 e da Nexfibre”, lê-se no comunicado divulgado pela CNMV.
Os termos da aquisição estabelecem que a VMO2 integre os clientes da Netomnia e as marcas YouFibre e Brsk, expanda o seu contrato grossista com a Nexfibre, receba uma contrapartida (dinheiro) pelo seu compromisso de venda por grosso e obtenha uma participação acionista de 30% na holding através da qual a Telefónica Infra e a Liberty Global detêm a joint venture Nexfibre.
Os investidores estão a reagir de forma positiva a este negócio. Em Wall Street, as ações da iberty Global disparavam mais de 11% para 12,43 dólares por volta das 15h50 (hora de Lisboa), o que corresponde a máximos de 52 semanas d
