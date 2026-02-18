Telefónica, Sony Music, Vicio e Bidafarma unem-se à UAX para orientar sobre o que estudar e ganhar empregabilidade

«Em Espanha, a taxa de desemprego juvenil mantém-se acima dos 25%, o que reflete um panorama difícil para os jovens que procuram a sua primeira oportunidade de emprego. A falta de experiência, identificada por mais de 60% dos jovens como o principal obstáculo para aceder a um emprego, e a sobrequalificação que afeta 30-35% dos licenciados, são duas das principais dificuldades que os jovens enfrentam na sua carreira profissional», explicou.

Uma problemática que «encontra soluções, por exemplo, com a orientação precoce e profissional dos estudantes. De acordo com estudos como «Investing in Career Guidance 2025», os jovens que recebem este aconselhamento apresentam uma melhoria no desempenho educativo ao encontrarem uma ligação entre o seu currículo académico e a futura carreira. Além disso, ajuda a gerir a incerteza perante uma decisão tão importante nas suas vidas».

Painel de especialistas

Perante esta realidade, a UAX pretende reafirmar, com a criação deste «Conselho de Sábios», o seu compromisso com a formação de qualidade, oferecendo uma metodologia ligada ao mundo empresarial, que impulsiona o talento competitivo. Um painel exclusivo de sete profissionais líderes nos seus setores partilhou orientações práticas para se destacar nos processos de seleção. As entrevistas, realizadas pela comunicadora Andrea Compton, reúnem recomendações claras e aplicáveis para os estudantes.

O painel de especialistas é composto por Nuria Viudez, Head of People na Vicio; Jesús Villegas, criador de conteúdo e ex-consultor criativo da marca «MilfShakes»; Isaías Galve, responsável de RH na Bidafarma; Guadalupe Camacho, diretora sénior de RH Iberia & Projetos Estratégicos Latin Iberia na Sony Music; Telmo Trenado, criador de conteúdo, empreendedor e fundador da «Hype»; Sergio de la Calle, responsável de Captação de Talento na Telefónica; Alicia Ruíz, diretora de Operações de Pessoas na VML The Cocktail.

Esses profissionais compartilham os seus segredos sobre habilidades essenciais e temas fundamentais para a empregabilidade, entre os quais se incluem ‘Habilidades Essenciais’: a importância do inglês e da inteligência artificial no ambiente de trabalho, bem como as habilidades interpessoais que as empresas valorizam além da formação técnica; «Experiência Profissional»: como aproveitar os estágios e experiências internacionais para garantir um emprego estável e avançar para um contrato fixo; «Processo de seleção»: dicas para encontrar vagas, destacar-se com um currículo adaptado às ferramentas de seleção atuais e evitar erros comuns em entrevistas de emprego; ‘Networking estratégico’: a importância de construir uma rede de contactos desde a universidade e como utilizar plataformas como o LinkedIn de forma eficaz; e ‘Autoconhecimento e preferências’: identificar interesses pessoais e pontos fortes é essencial para tomar decisões informadas sobre qual carreira seguir, garantindo que a escolha não seja apenas viável no mercado de trabalho, mas também satisfatória a nível pessoal.

«Destas chaves decorrem fatores-chave que uma instituição de ensino deve cumprir para preparar os talentos do futuro», explicou.

A UAX estará presente na AULA, a Feira Internacional de Estudantes e Oferta Educativa que se realiza na Ifema de 11 a 15 de março, para oferecer orientação personalizada aos participantes.