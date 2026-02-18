Trump avisa Londres para “não ceder” base militar nas ilhas Chagos

O Presidente norte-americano mudou novamente de posição ao avisar esta quarta-feira o Reino Unido para “não ceder” uma base militar estratégica no oceano Índico, argumentando que será fundamental se os Estados Unidos atacarem o Irão.

“Não cedam Diego García!”, escreveu Donald Trump, em letras maiúsculas, na sua rede social Truth Social, horas depois de o Departamento de Estado norte-americano ter reiterado o apoio ao acordo britânico destinado a restituir as ilhas Chagos à Ilha Maurícia e ao arrendamento do terreno dessa base.

Na terça-feira, o Departamento de Estado indicou que ia iniciar na próxima semana conversações com a Maurícia sobre a base conjunta EUA-Reino Unido de Diego García, de elevada importância estratégica. A decisão tomada por Londres de devolver as Chagos à Maurícia irritou inicialmente Trump, que acabou por dizer, no início deste mês, compreender “tal acordo”, ao mesmo tempo que defendia a presença militar dos EUA na zona, que considerou sensível.

Mas na publicação de hoje, Donald Trump afirmou que o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, “não deverá, em caso algum, perder o controlo de Diego García ao assinar um contrato de arrendamento de 100 anos que é, no mínimo, precário”.

“Esse território não deve ser retirado do Reino Unido e, se isso acontecer, será um ataque ao nosso grande aliado”, acrescentou.

O chefe de Estado norte-americano declarou que “se o Irão decidir não chegar a um acordo [sobre o programa nuclear], os EUA podem ver-se obrigados a utilizar Diego García e o aeródromo localizado em Fairford, Inglaterra, para repelir qualquer potencial ataque de um regime altamente instável e perigoso”.

Trump ameaçou várias vezes Teerão com uma intervenção militar se as negociações em curso não resultarem num acordo sobre o programa nuclear iraniano. Questionada sobre esta aparente mudança de posição, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, respondeu: “Esta publicação deve ser considerada a política do Governo Trump”.

“Quando se vê isto na [rede] Truth Social, sabe-se que vem diretamente do Presidente Trump”, acrescentou, perante a comunicação social.