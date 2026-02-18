UGT falha reunião de hoje com Governo e confederações empresariais. Está disponível para outros encontros

A UGT não vai estar presente na reunião desta tarde com o Governo e as confederações empresariais sobre a revisão da lei do trabalho. A central sindical liderada por Mário Mourão esclarece que, embora tenha informado a tutela da sua indisponibilidade para esta data, o encontro foi agendado e anunciado. Mantém, porém, abertura para encontros futuros. Já o Ministério do Trabalho adianta ao ECO que a reunião desta quarta-feira vai mesmo acontecer, mantendo disponibilidade para conversar a UGT “logo que a central tenha disponibilidade”.

“A UGT não pode deixar de lamentar a divulgação de tal reunião, após contactos por parte do Governo nos quais a UGT informou de imediato a sua indisponibilidade para a data proposta e a sua disponibilidade para qualquer outra. Trata-se de uma clara precipitação face à necessidade de, em reuniões desta natureza, se acordarem datas e ordem de trabalhos com os demais interlocutores”, salienta a estrutura sindical, numa nota enviada às redações esta manhã.

A UGT — que justifica a indisponibilidade com “questões de agenda” — avisa que espera que “esta situação não se repita de futuro, seja qual for “a natureza das reuniões em causa”, num processo que “se quer sério, credível e realizado com lealdade e transparência”.

“A UGT reafirma a sua total disponibilidade para participar em futuras reuniões, ciente de que o trabalho a fazer será ainda longo, não justificando a pressa desta ‘convocatória’ extemporânea, e que não se realizou sequer qualquer discussão em torno das propostas da UGT consolidadas no documento ‘Trabalho com Direitos XXI‘”, sublinha ainda a central sindical.

Em reação a esta nota da central sindical liderada por Mário Mourão, fonte oficial do Ministério do Trabalho avançou ao ECO que a reunião desta quarta-feira vai mesmo decorrer. “A UGT foi convidada, mas não mostrou disponibilidade para nenhum dia desta semana. O Governo mantém disponibilidade para conversar com UGT, logo que a central tenha disponibilidade”, frisa a tutela.

Foi no final de julho que o Governo aprovou em Conselho de Ministros e apresentou na Concertação Social um anteprojeto com mais de 100 mudanças ao Código do Trabalho, nomeadamente no que diz respeito aos contratos a prazo, aos despedimentos, às licenças parentais e aos bancos de horas.