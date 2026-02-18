UGT falha reunião de hoje com Governo e confederações empresariais. Está disponível para outros encontros
Governo vai reunir hoje com parceiros sociais sobre revisão da lei do trabalho, mas UGT não participará. Embora tenha informado tutela da sua indisponibilidade para esta data, encontro foi marcado.
A UGT não vai estar presente na reunião desta tarde com o Governo e as confederações empresariais sobre a revisão da lei do trabalho. A central sindical liderada por Mário Mourão esclarece que, embora tenha informado a tutela da sua indisponibilidade para esta data, o encontro foi agendado e anunciado. Mantém, porém, abertura para encontros futuros. Já o Ministério do Trabalho adianta ao ECO que a reunião desta quarta-feira vai mesmo acontecer, mantendo disponibilidade para conversar a UGT “logo que a central tenha disponibilidade”.
“A UGT não pode deixar de lamentar a divulgação de tal reunião, após contactos por parte do Governo nos quais a UGT informou de imediato a sua indisponibilidade para a data proposta e a sua disponibilidade para qualquer outra. Trata-se de uma clara precipitação face à necessidade de, em reuniões desta natureza, se acordarem datas e ordem de trabalhos com os demais interlocutores”, salienta a estrutura sindical, numa nota enviada às redações esta manhã.
A UGT — que justifica a indisponibilidade com “questões de agenda” — avisa que espera que “esta situação não se repita de futuro, seja qual for “a natureza das reuniões em causa”, num processo que “se quer sério, credível e realizado com lealdade e transparência”.
“A UGT reafirma a sua total disponibilidade para participar em futuras reuniões, ciente de que o trabalho a fazer será ainda longo, não justificando a pressa desta ‘convocatória’ extemporânea, e que não se realizou sequer qualquer discussão em torno das propostas da UGT consolidadas no documento ‘Trabalho com Direitos XXI‘”, sublinha ainda a central sindical.
Em reação a esta nota da central sindical liderada por Mário Mourão, fonte oficial do Ministério do Trabalho avançou ao ECO que a reunião desta quarta-feira vai mesmo decorrer. “A UGT foi convidada, mas não mostrou disponibilidade para nenhum dia desta semana. O Governo mantém disponibilidade para conversar com UGT, logo que a central tenha disponibilidade”, frisa a tutela.
Foi no final de julho que o Governo aprovou em Conselho de Ministros e apresentou na Concertação Social um anteprojeto com mais de 100 mudanças ao Código do Trabalho, nomeadamente no que diz respeito aos contratos a prazo, aos despedimentos, às licenças parentais e aos bancos de horas.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
UGT falha reunião de hoje com Governo e confederações empresariais. Está disponível para outros encontros
{{ noCommentsLabel }}