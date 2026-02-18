Valor pagos e provisionados por seguradoras já supera os 360 milhões de euros

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) revelou esta quarta-feira que se estima que os danos indemnizáveis resultantes dos sinistros provocados pelas tempestades ultrapassem os 500 milhões de euros, tendo sido registados mais de 115 mil sinistros em Portugal até dia 16 de fevereiro. O valor agregado de danos pagos e provisionados já supera os 360 milhões de euros.

Mais de 80% do total de sinistros está em fase adiantada de regularização ou já encerrados, devido à peritagem já realizada ou à avaliação simplificada pelas seguradoras. Mais de 20% desses sinistros já foram pagos na totalidade ou parcialmente. Em relação aos sinistros que foram participados há mais de 15 dias, essas percentagens sobem para os 88% e 29% respetivamente.

Em relação às indemnizações já pagas ou provisionadas “com base na informação disponibilizada até ao momento”, foram concedidos: 170 milhões de euros para reparação e recuperação de habitações; 150 milhões de euros para recuperação de empresas e comércios; e, 24 milhões de euros para indemnizações de seguro automóvel.

Quanto aos sinistros participados até à data, destacam-se os seguros de habitações, com 90 mil participações, seguros de atividades comerciais e industriais, com 11 mil, e seguros de automóveis, com 9 mil.

A APS afirma ainda em comunicado que “as empresas de seguro esperam que a melhoria do tempo e a saída do tema do espaço mediático não façam esmorecer a intenção de se criar em Portugal um sistema integrado e articulado entre o Estado e as seguradoras, de proteção em caso de catástrofe natural”.

Os distritos que mais reportaram sinistros após a passagem de várias depressões pelo país foram Leiria, com mais de 50 mil sinistros, seguido de Santarém, Lisboa e Coimbra, cada um com cerca de 12 a 13 mil sinistros participados.

Recorde-se que dezoito pessoas morreram em Portugal no seguimento destas tempestades.

O estado de calamidade terminou no passado dia 15 de fevereiro, abrangia cerca de 68 concelhos, no entanto, mais de sete mil pessoas continuam sem eletricidade nas zonas afetadas pela depressão Kristin.