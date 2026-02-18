Negócios +M

Warren Buffett investe no New York Times

A Berkshire Hathaway investiu no The New York Times durante o quarto trimestre de 2025. Esse trimestre foi o último em que Warren Buffett assumiu o cargo de presidente executivo da empresa.

A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, reduziu a sua participação na Apple e na Amazon no último trimestre de 2025, e investiu no The New York Times, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA.

Estes movimentos, que foram divulgados nas últimas horas, marcam o fim de uma era, já que o quarto trimestre representou o último período de Buffett como presidente executivo da empresa antes de passar o bastão para seu sucessor, Greg Abel, que assumiu o cargo no início deste ano.

O conglomerado vendeu 10,3 milhões de ações da Apple, o que marca o terceiro período consecutivo em que reduz a sua participação na fabricante do iPhone. Apesar do corte, a Apple continua a ser a principal aposta da carteira da Berkshire, com uma avaliação de 61.960 milhões de dólares — 52.264 milhões de euros.

A Berkshire também vendeu 7,7 milhões de ações da Amazon, reduzindo sua participação na gigante do comércio eletrónico em 77%. A sua participação na Amazon passa assim de cerca de 2.100 milhões de dólares — 1.771 milhões de euros — para cerca de 457 milhões de dólares — 385 milhões de euros –, de acordo com meios especializados.

Da mesma forma, o conglomerado de Buffet, de 95 anos, vendeu aproximadamente 50,8 milhões de ações do Bank of America, um dos maiores bancos do país, durante o último trimestre, e a surpresa do relatório foi a entrada no The New York Times com um investimento de 351,7 milhões de dólares — 296,67 milhões de euros.

No próximo dia 28 de fevereiro serão publicados os resultados anuais da Berkshire, juntamente com a primeira carta anual de Abel aos acionistas.

Para si
