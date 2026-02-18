Young Lions convocam jovens profissionais para “tribunal criativo”

Na edição que assinala os 30 anos, a campanha é assinada por uma dupla que representou Portugal em 2019 e voltou com leões em 2025. A Betclic é a nova naming sponsor.

A competição Young Lions está de volta, este ano com um “tribunal criativo” que “notifica” e desafia os jovens criativos portugueses a participar na competição que serve de montra internacional ao talento local.

Nesta edição, que celebra os 30 anos de Young Lions Portugal, o conceito criativo para a campanha é da responsabilidade de uma antiga dupla — Fernando Silva e Pedro Barroso — que, em 2019, acabou a representar Portugal em Cannes. Desde então, já somam cinco Leões (2 ouros, 2 pratas e 1 bronze) na secção principal do Festival.

“Participar em conjunto nos Young Lions, em 2019, acabou por ser determinante para o nosso percurso. Foi no contexto da competição que trabalhámos enquanto dupla pela primeira vez e acabámos por ter a felicidade de vencer na categoria de Digital, o que nos levou numa viagem a Cannes para representar Portugal”, recordam em declarações ao +M.

“É verdade que existe a pressão da competição e a responsabilidade de representar o país com a ambição de ter um bom resultado, mas isso é também uma forma de preparação para o futuro”, prosseguem, recordando que ter acesso ao festival, às conferências e poder estar junto dos “melhores do mundo” é realmente recompensador. Acresce o contexto da viagem, “com um grupo de jovens que se tornam amigos e com quem vais dividir percurso profissional, que fica difícil esquecer”.

Se o festival é uma mostra que reúne a melhor criatividade do mundo, o Young Lions representa uma oportunidade para os jovens criativos darem a conhecer o seu valor. Foi assim com esta dupla. Ainda em 2019, formaram dupla pela primeira vez em agência, na Wunderman Thompson, onde desenvolveram campanhas para marcas como Vodafone, Mazda e Exército de Salvação. Depois, em 2021, mudaram-se para a Uzina, onde passaram a fazer projetos para Ikea, Samsung, FPF, Era, Nespresso, MAAT ou Super Bock e, em 2024, assumiram o cargo de supervisão criativa da agência liderada criativamente por Susana Albuquerque.

“Seis anos depois da primeira vez em Cannes, esse percurso leva-nos novamente ao festival, desta vez com trabalho inscrito, onde ganhámos cinco Leões com o projeto Ikea Hidden Tags. Foi um orgulho imenso poder regressar, ver o nosso trabalho reconhecido e subir ao palco do Palais”, dizem.

Em retrospetiva, Ana Paula Costa, que há 30 anos representa o Lions Festivals em Portugal, destaca três momentos que foram marcantes ao longo destas décadas. Primeiro, as primeiras medalhas de Ouro conquistadas no final dos anos 90, “que colocaram Portugal no mapa das competições Young Lions e demonstraram que o talento criativo nacional podia competir ao mais alto nível internacional. Mudaram a nossa ambição”.

O segundo foi a expansão das categorias. “Ter áreas como Media, Marketing ou Relações Públicas a integrarem as competições foi muito importante, porque refletiu a evolução da indústria e permitiu envolver um ecossistema cada vez mais diversificado de jovens profissionais”, aponta também ao +M.

Por último, Ana Paula Costa destaca a consolidação do modelo nacional de seleção em duas fases, que elevou o grau de exigência “sendo hoje reconhecido internacionalmente como um dos processos mais sólidos”. “O formato em duas fases, (avaliação de percurso e bootcamp intensivo) garante que não estamos apenas a premiar boas ideias, mas também consistência, capacidade de trabalho sob pressão e capacidades de apresentação, que são determinantes para Cannes”.

A escolha da dupla criativa que desenvolveu a campanha desta edição, é ela própria simbólica. “Também no filme da campanha deste ano participaram como figurantes Young Lions de diferentes gerações, como forma de mostrar que esta é uma comunidade que cresce ao longo do tempo e que o impacto destas competições não se esgota no momento da competição, prolonga-se nas carreiras e na ligação entre profissionais que partilharam esta experiência”, realça a representante da competição em Portugal.

O vídeo da campanha recria “um tribunal” que, com humor, “faz uma alusão ao estilo de vida de Cannes, com ideias, marisco e vinho rosé à mistura”. “É nesse Tribunal Criativo que os jovens ambicionam virem a ser culpados de ter a melhor ideia. Depois, há uma feliz coincidência de expressões entre todo o imaginário coletivo que temos de um tribunal e a competição: o júri, a construção de um caso, a defesa e até o veredicto”, conclui a dupla que assina a campanha deste ano.

Ao longo destas três décadas, foram mais de 240 os jovens que já representaram Portugal em Cannes, estando o país posicionado no “Top 5” de países mais premiados desta secção do Festival. “Esse resultado parece-nos uma consequência direta do valor da criatividade portuguesa e dos jovens que temos”, comenta a dupla, lembrando que os Young Lions “têm a vantagem de ser uma competição de igual para igual”. Ou seja, há um briefing e todas as duplas devem responder a esse desafio, sem limitações impostas.

“Em circunstâncias iguais, as nossas ideias são boas e são reconhecidas. Na competição principal, as eventuais diferenças e limitações do mercado ficam mais evidentes e torna-se mais difícil atingir os resultados que todos gostávamos. Ainda assim, o mercado nacional tem feito excelentes prestações no festival ao longo dos anos e isso só prova que, apesar da dimensão do país, a criatividade portuguesa não fica atrás de nenhuma outra”, defendem os dois criativos.

Para a edição de 2026, os Young Lions Portugal contam com a Betclic como naming sponsor, sucedendo à Tangity, agência que faz parte da consultora NTT Data. “Depois de dois anos a apoiar o Young Lions, assumir o papel de naming sponsor é um passo natural no nosso compromisso contínuo com a criatividade e com o mercado”, justifica Ricardo Malaquias, campaign & creative manager no Betclic Group.

O período das candidaturas está aberto de 18 de fevereiro a 9 de março. No dia 1 de abril será feito o anúncio das duplas selecionadas para o bootcamp, que se realiza de 10 a 14 de abril. O vídeo da campanha é da responsabilidade da Produtora 78 e o site foi desenvolvido pela Cooprativa. A Central de Informação volta a ser a agência responsável pela assessoria de imprensa e amplificação no digital e a Omnicom Media Group pelo espaço de media. A iniciativa conta ainda com o +M, Público, RTP e RFM como media partners.

O apelo de Fernando Silva e Pedro Barroso é para que os jovens profissionais participem. “Ganhem ou não, a participação nos Young Lions é uma oportunidade que não dura para sempre, mas que vai sempre trazer algo ao percurso dos jovens e que lhes será útil mais cedo ou mais tarde. Seja porque têm de apresentar a um júri que vai passar a conhecer o seu trabalho, porque vão lidar com a gestão do tempo ou pelas pessoas que conhecem, vão sempre retirar algo bom da competição”. E um conselho? “Aproveitem para mostrar as suas ideias sem quaisquer filtros. Os concursos em geral, e os Young Lions em particular, são uma oportunidade de ouro para mostrarem como pensam, o seu critério e aquilo que são capazes de fazer quando têm total liberdade”.

“Há 30 anos que defendemos a criatividade. Este ano, voltamos a convocar os jovens talentos que acreditam que uma boa ideia pode mudar tudo”, conclui Vasco Perestrelo, CEO da MOP, a representante nacional do Lion Festivals.