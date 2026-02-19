📹 Da habitação e famílias às empresas: quais os apoios para mitigar impacto do temporal?

Ao fim de três semanas da passagem da depressão Kristin, quase oito mil clientes continuam sem energia, enquanto, nas comunicações, quase um terço daqueles que se viram num “apagão” dos serviços de telefone e internet permanecem sem serviço. É este o primeiro balanço traçado pela Estrutura de Missão “Reconstrução da Região Centro do País”, que divulgou os números associados aos apoios concedidos pelo Governo para as famílias e empresas.

De acordo com os dados avançados na quarta-feira pela equipa coordenada por Paulo Fernandes, cerca de 75 milhões de euros já foram pedidos para recuperação de habitações danificadas pelo mau tempo e as 4.310 candidaturas das empresas à linha de crédito à tesouraria superam os quatro mil milhões de euros enquanto à linha de crédito ao investimento existem atualmente 106 candidaturas no valor de 55 milhões de euros.

Os apoios lançados abrangem ainda a agricultura e floresta, tendo sido recebidas 5.591 candidaturas, no valor total de 368 milhões de euros, a maioria do Centro, mas também de Lisboa e Vale do Tejo.

No que toca ao lay-off simplificado, a Segurança Social já recebeu um total de 117 pedidos de 91 empresas, abrangendo 867 trabalhadores, sendo 24 aprovados.