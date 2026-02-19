5 coisas que vão marcar o dia

Esta quinta-feira, as empresas do PSI vão começar a divulgar os seus resultados financeiros relativos a 2025. Já a comissária europeia Maria Luís Albuquerque dá início à sua visita oficial a Portugal, reunindo-se hoje com o primeiro-ministro, Luís Montenegro – que tem presença marcada no Parlamento a partir das 15h. Não faltam também dados nacionais e europeus sobre temas como a habitação e o emprego.

Navigator e Corticeira inauguram resultados de 2025 na bolsa portuguesa

Esta quinta-feira marca o início da época de resultados anuais na bolsa portuguesa. A Navigator e a Corticeira Amorim são as duas primeiras. Apesar de ser esperado que tanto a papeleira como a empresa de cortiça apresentem uma quebra de resultados em 2025, pressionadas pelas tarifas de Donald Trump, a estimativa dos analistas consultados pela Reuters para 15 das 16 cotadas do PSI (não há previsões para os lucros da Teixeira Duarte) aponta para uma subida de rentabilidade. A nível europeu, o Grupo Air France-KLM, um dos três interessados na compra da TAP, apresenta os resultados do quatro trimestre.

Maria Luís Albuquerque inicia visita oficial a Portugal

A comissária europeia Maria Luís Albuquerque inicia a sua ronda de 15 encontros de alto nível com Governo, reguladores financeiros e associações do setor financeiro para discutir o futuro da União Europeia. Esta quinta-feira, a comissária europeia de Estabilidade Financeira, Serviços Financeiros e Mercado de Capitais da União Europeia tem agendados encontros com representantes do setor segurador, do mercado de capitais e da banca. O dia terminará com uma reunião com o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Debate quinzenal tem lugar após dois adiamentos

Depois de ter sido adiado duas vezes, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, marca presença no Parlamento para o debate quinzenal. A gestão governamental das tempestades que assolaram o País nas últimas semanas vai ser o principal tema ‘quente’.

Produção Industrial e Crédito à Habitação em destaque nos dados portugueses

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta quinta-feira o Índices de Preços na Produção Industrial, relativamente ao mês de janeiro. Em dezembro, este índice tinha registado uma variação homóloga de menos 3,2%. No Crédito à Habitação, o INE divulga dados de janeiro sobre as Taxas de Juro. Em dezembro, os valores caíram pelo 23.º mês seguido para 3,13%. Já o Banco de Portugal publica hoje as estatísticas da balança de pagamentos atualizadas para dezembro de 2025.

Já nos dados europeus, o foco é o mercado laboral

O Serviço de Estatísticas da União Europeia (Eurostat) vai publicar, em formato estimativa rápida, o Índice do custo laboral e as vagas de emprego durante o quarto trimestre do ano passado. No terceiro trimestre, Portugal foi um dos quatro países do bloco comunitário onde as vagas de emprego estabilizaram.

Vão ser também divulgados os dados relativos a dezembro dedicados à balança europeia de pagamentos, assim como os relativos à produção no setor da construção no quarto trimestre de 2025.