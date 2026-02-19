Publicidade

ACNE assina campanha da CIN para combater ‘dias cinzentos’

"Dias mais coloridos virão" é o mote da campanha assinada pela ACNE, com planeamento da Minshare, que pretende contrariar os dias de chuva.

A CIN lançou uma nova campanha de publicidade exterior para contrariar a sensação de “dias cinzentos” no país, tornando a cor protagonista em 1.600 posições de outdoor espalhadas por todo o território nacional.

Desenvolvida pela agência ACNE/Deloitte, com planeamento de meios da Mindshare, a campanha utiliza grandes manchas cromáticas nos espaços públicos para transformar a paisagem urbana e transmitir uma mensagem de esperança, lembrando que o cinzento passa. “Dias mais coloridos virão”, é o mote.

A cor não muda o tempo, mas pode mudar a forma como atravessamos os dias enquanto ele não muda”, justifica Liliana Soares, diretora de marketing da CIN. A mensagem pretende então apoiar as pessoas nos momentos em que o sol tarda a aparecer, propondo a cor como uma linguagem emocional que acompanha e dá ânimo neste período.

“Queremos que a rua lembre que ‘dias mais coloridos virão’. A cor aqui é um sinal de futuro, não promete mudar o céu de um dia para o outro, mas ajuda a atravessar o presente com mais leveza e com a certeza de que o melhor está a caminho. É a cor ao fundo do túnel”, acrescenta Tiago Cruz, diretor criativo da ACNE.

ACNE assina campanha da CIN para combater ‘dias cinzentos’

