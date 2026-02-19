Administração da Ercros rejeita OPA da Bondalti. Preço não reflete “potencial de criação de valor futuro”
Conselho de administração rejeita contrapartida de 3,505 euros oferecida pela química portuguesa, apesar de assessor financeiro contratado pela empresa considerar valor da OPA "razoável".
O conselho de administração da Ercros decidiu emitir uma posição “desfavorável à oferta pública de aquisição (OPA) da Bondalti, que avalia a empresa em 320 milhões de euros, considerando que os 3,505 euros oferecidos pela empresa portuguesa “não refletem plenamente o potencial de criação de valor futuro da Ercros”. Assessor financeiro contratado para avaliar as condições da oferta considera preço “razoável”.
(Notícia em atualização)
