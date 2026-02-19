Administração da Ercros rejeita OPA da Bondalti. Preço não reflete “potencial de criação de valor futuro”

O conselho de administração da Ercros decidiu emitir uma posição “desfavorável à oferta pública de aquisição (OPA) da Bondalti , que avalia a empresa em 320 milhões de euros , considerando que os 3,505 euros oferecidos pela empresa portuguesa “não refletem plenamente o potencial de criação de valor futuro da Ercros”. Assessor financeiro contratado para avaliar as condições da oferta considera preço “razoável”.

