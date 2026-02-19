Air France-KLM com lucro operacional recorde de 2 mil milhões. Ações disparam

O grupo Air France-KLM anunciou esta quinta-feira um lucro operacional recorde de 2.004 milhões em 2025, acima das previsões dos analistas, o que está a fazer disparar em mais de 14% as ações na Bolsa de Valores de Paris.

“As nossas companhias aéreas transportaram mais de 100 milhões de passageiros e geraram um resultado operacional de mais de 2 mil milhões de euros – uma marca inédita na nossa história“, afirma o CEO, Ben Smith, em comunicado.

Este número representa um aumento de 400 milhões de euros em relação a 2024 e está confortavelmente acima das previsões de 1,88 mil milhões de euros em lucros antes de juros e impostos (EBIT).

Os resultados anunciados esta quinta-feira foram, em parte, impulsionados por uma queda nos preços dos combustíveis aéreos, bem como por um aumento nas receitas. Os custos, porém, continuaram a subir, com as taxas do aeroporto Schiphol, nos Países Baixos, a reduzirem os retornos por passageiro.

O grupo terminou o ano passado com receitas de 33 mil milhões de euros, mais 4,9% do que em 2024. A receita de passageiros por lugar-quilómetro caiu ligeiramente para 8,8 cêntimos e o custo cresceu 1,2% para 8,10 cêntimos.

O resultado líquido chegou aos 1.754 milhões de euros, mais 1.265 milhões do que no ano anterior.

Para este ano, a companhia aérea franco-neerlandesa espera aumentar a sua frota entre 3% e 5%, com a chegada de novos aviões. Além disso, pretende alargar a sua margem operacional para mais de 8% até 2028, após ter reportado uma margem de 6,1% em 2025.

O crescimento manteve-se particularmente forte nas rotas transatlânticas, especialmente nas classes premium da Air France, após o grupo ter investido em Wi-Fi mais rápido, salas VIP renovadas nos aeroportos e uma primeira classe remodelada.

Após o anúncio dos resultados anuais, as ações da Air France-KLM seguem a valorizar 14,81%, para 13,34 euros.

O grupo franco-neerlandês é um dos concorrentes à privatização da TAP, a par da Lufthansa e IAG.

(notícia atualizada às 10h10)