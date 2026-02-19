Airbus com lucro recorde de 5.221 milhões de euros no ano passado

A Airbus registou lucros recorde de 5.221 milhões de euros no ano passado, mais 23% do que em 2024, num exercício marcado pelo aumento das entregas de aviões civis, apesar das dificuldades com alguns fornecedores, anunciou o grupo.

O resultado operacional bruto também atingiu níveis recorde, com um aumento de 15%, para 6.082 milhões de euros, e, em termos ajustados, de 33%, para 7.128 milhões, enquanto o volume de negócios subiu 6%, para 73.420 milhões de euros, acrescentou o grupo, em comunicado.

As contas da empresa foram afetadas por um ajuste de 624 milhões de euros, que teve de ser registado devido à depreciação do dólar face ao euro, e por outro de 188 milhões de euros devido à integração dos ativos da Spirit.

Para os resultaram também pesaram outras provisões menores: uma de 105 milhões de euros pelo plano de adaptação da força de trabalho da divisão de defesa e espaço e outra de 73 milhões pelo programa de transporte militar A400M, que é montado em Sevilha.

Precisamente em relação ao A400M, a Airbus conseguiu, no final do ano, o compromisso de Espanha e França para fixar prazos de entrega de aeronaves suplementares, a fim de garantir o funcionamento da linha de montagem em Sevilha até 2030. Contudo, a empresa reconheceu que, face à incerteza sobre novas encomendas (não houve nenhuma em 2025), continua a analisar o impacto sobre as atividades de fabrico deste programa.

Se analisarmos os resultados por divisão, a de aviões comerciais, que é de longe a maior, viu o seu resultado operacional bruto cair 11 %, para 4.555 milhões de euros, devido essencialmente à depreciação do dólar, isto apesar de o volume de negócios ter progredido 4 %, para 52.577 mil milhões.

A divisão de helicópteros melhorou o resultado operacional bruto em 17%, para 953 milhões de euros, e, sobretudo, a divisão de defesa e espaço, que em 2024 teve de fazer uma provisão de 1.300 milhões, saiu do vermelho e obteve 639 milhões euros.

No ano passado, a Airbus registou um pacote recorde de encomendas, no valor de 123.261 milhões de euros em todas as suas divisões, claramente superior ao volume de negócios.

Paradoxalmente, a carteira de encomendas no final de 2025, de 618.824 milhões de euros, era 2% inferior em valor à que a empresa tinha um ano antes, devido ao efeito da depreciação do dólar.

O diretor executivo da empresa, Guillaume Faury, falou de “resultados financeiros recorde” e disse que, para este ano, a Airbus espera continuar a aumentar ainda mais a entrega de aviões comerciais (passando de 793 para cerca de 870), assim como o resultado operacional bruto ajustado, para cerca de 7.500 milhões de euros.