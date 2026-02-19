Alemanha poderá comprar mais F-35, com impasse no caça europeu

A Alemanha deverá comprar mais caças americanos F-35, num momento em que o desenvolvimento do ‘caça europeu’ está sob impasse, com o chanceler Friedrich Merz a considerar que o caça não serve as necessidades das Forças Armadas alemãs. Porta-voz do Governo alemão diz que não nenhuma decisão tomada.

A possível aquisição deste equipamento desenvolvido pela americana Lockheed Martin foi avançada pela Reuters, com base em duas fontes. Em cima da mesa, poderá estar a compra de mais 35 caças F-35, segundo uma das fontes ouvidas pela agência noticiosa. Ambas as fontes admitem que o desfecho é ainda incerto, refere a Reuters (artigo em inglês/acesso não reservado).

O porta-voz do Governo alemão refere que não há nenhuma decisão. “Não há planos, e não há decisão”, disse. E o mesmo referiu o porta-voz do ministério de Defesa alemão. “Não há planos concretos ou decisões políticas” sobre uma eventual nova aquisição de novos F-35.

Em 2022, a Alemanha encomendou 35 caças F-35, que começarão a ser entregues no final deste ano. A concretizar-se esta aquisição a dependência alemã dos equipamentos norte-americanos aumenta, num momento em que na Europa o foco tem sido a compra de equipamento militar na região num esforço de cortar com a dependência externa para a defesa do Continente.

A notícia avançada pela Reuters surge igualmente num momento em que o projeto do caça europeu, a ser desenvolvido pela Alemanha, França e Espanha, está a viver um impasse com o chanceler Friedrich Merz a considerar que o mesmo não serve os requisitos das forças militares do país.

“Os franceses precisam de uma aeronave com capacidade nuclear na próxima geração de aviões de combate; nós, da Bundeswehr [Forças Armadas] alemã, não precisamos disso agora”, disse.