Corporate

Autoridade da Concorrência dá ‘luz verde’ à compra da Secil pela Cementos Molins

  • Lusa
  • 11:03

Operação de venda da fabricante de cimento à espanhola Cementos Molins, por parte da Semapa, obteve a aprovação do regulador da concorrência em Portugal.

A Autoridade da Concorrência (AdC) não se opôs à compra da Secil, empresa controlada pela Semapa, pela Cementos Molins, apontando que não deve criar entraves significativos à concorrência no mercado nacional.

A decisão, datada de dia 18 deste mês, foi publicada esta quinta-feira no portal do regulador da concorrência, que deliberou “adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração”.

No entender da AdC, esta operação “não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste”.

A Semapa, que se dedica à produção de cimento, betão, agregados, argamassas e cal hidráulica, opera em Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, Líbano, Espanha, Países Baixos e Tunísia.

Por sua vez, a Molins, que é cotada na Bolsa de Barcelona, também opera no setor do cimento e produz agregados, betão e derivados, argamassa e pré-fabricados de betão. As suas subsidiárias estão em vários países da Europa, como Portugal, Espanha, Bósnia e Croácia, mas também nos continentes americano e africano.

Em Portugal, a empresa produz, essencialmente, pré-fabricados de betão, através da Prefabricaciones y Contratas e Concremat.

Quaisquer observações sobre esta operação devem ser enviadas à Concorrência no prazo de 10 dias úteis.

Em 19 de dezembro, a Semapa informou o mercado de que estima uma mais-valia de cerca de 400 milhões de euros no exercício de 2026 com a venda da Secil à espanhola Molins. No mesmo dia, a Semapa, que possui entre outras a papeleira Navigator, anunciou a venda da Secil à Molins por 1,4 mil milhões de euros.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Autoridade da Concorrência dá ‘luz verde’ à compra da Secil pela Cementos Molins

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Linklaters com venda da Secil pela Semapa à Cementos Molins

Filipa Ambrósio de Sousa,

A transação foi liderada por Diogo Plantier Santos, responsável da área de Corporate/M&A em Lisboa, Mariana Serra Baptista e Sílvia Pinheiro Esteves.