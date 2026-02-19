Bosch pedala bicicleta do futuro em Braga com nova equipa de 50 colaboradores até 2027
Multinacional alemã tem nova unidade de negócio na fábrica de Braga, para desenvolver soluções inovadoras para eBikes. Empresa já tem 20 pessoas a trabalhar neste unidade e quer chegar às 50 em 2027.
A multinacional alemã Bosch está a reforçar a sua aposta em Portugal, com a criação de uma nova unidade de negócio em Braga, onde vai desenvolver soluções inovadoras para avançados “eBikes Systems”. A nova equipa que vai instalar-se na maior fábrica da empresa em Portugal, que chegou a entrar em lay-off este ano devido à escassez de chips, já conta com 20 pessoas, deverá crescer para 40 colaboradores ainda este ano e ultrapassar os 50, em 2027.
“Com esta iniciativa, a Bosch volta a reforça a sua presença em Portugal, investindo no talento nacional e reafirmando o seu papel de liderança na inovação tecnológica e mobilidade sustentável“, realça a empresa em comunicado.
A nova equipa de I&D vai focar-se no desenvolvimento de tecnologias de segurança avançadas, conectividade e serviços digitais. “Através desta nova área de negócio localizada em Braga, a Bosch vai desenvolver e integrar a partir de Portugal várias tecnologias avançadas para eBikes, incluindo algoritmos antirroubo baseados em inteligência artificial e machine learning, embedded software, sistemas de validação, serviços em cloud, e infraestrutura de testes especializada (Device Farm)”, explica a empresa em comunicado.
Nova unidade conta já com cerca de 20 pessoas e empresa prevê que cresça para cerca de 40 colaboradores até ao final do ano que possa ultrapassar as 50 pessoas, até 2027.
Segundo explica a empresa germânica, “estas soluções têm como objetivo tornar a experiência de eBiking mais segura, conectada e confortável, mantendo ao mesmo tempo elevados padrões de qualidade e fiabilidade”.
A partir de Braga, a nova equipa irá trabalhar em estreita colaboração com outras equipas noutras localizações da Bosch, nomeadamente na Alemanha, na Suécia e também em Ovar, onde já existe uma equipa responsável pelo desenvolvimento de connect devices para as eBikes, nomeadamente, displays e remote controls, soluções responsáveis por fazer a gestão e o controlo do equipamento.
“Com a criação desta nova equipa vamos contribuir com o desenvolvimento de novas tecnologias e soluções inteligentes de conectividade, que vão traduzir-se em funcionalidades avançadas que tornam a experiência da eBike mais individual, segura e sustentável“, explica Vaithee Soundarrajan, responsável pela área de Embedded software, citada em comunicado. A mesma responsável sublinha que “a Bosch está muito focada no desenvolvimento de uma mobilidade mais sustentável, e a eBike é um dos produtos com maior sucesso nesse âmbito”.
Com a instalação desta nova unidade de negócio na unidade bracarense, onde emprega atualmente cerca de 3.300 pessoas, o número de colaboradores deverá aumentar. Segundo a empresa, a nova equipa conta já com cerca de 20 pessoas e “pretende-se que cresça para cerca de 40 colaboradores até ao final do ano, e que até 2027 possa ultrapassar as 50 pessoas, dando resposta aos ambiciosos objetivos deste projeto“.
Para alcançar esses números, a Bosch está a recrutar novos talentos, que incluem engenheiros de embedded software, programadores C++, data scientists, engenheiros DevOps e especialistas em teste de sistemas com conhecimento de Python.
