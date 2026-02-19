Bosch pedala bicicleta do futuro em Braga com nova equipa de 50 colaboradores até 2027

A multinacional alemã Bosch está a reforçar a sua aposta em Portugal, com a criação de uma nova unidade de negócio em Braga, onde vai desenvolver soluções inovadoras para avançados “eBikes Systems”. A nova equipa que vai instalar-se na maior fábrica da empresa em Portugal, que chegou a entrar em lay-off este ano devido à escassez de chips, já conta com 20 pessoas, deverá crescer para 40 colaboradores ainda este ano e ultrapassar os 50, em 2027.

“Com esta iniciativa, a Bosch volta a reforça a sua presença em Portugal, investindo no talento nacional e reafirmando o seu papel de liderança na inovação tecnológica e mobilidade sustentável“, realça a empresa em comunicado.

A nova equipa de I&D vai focar-se no desenvolvimento de tecnologias de segurança avançadas, conectividade e serviços digitais. “Através desta nova área de negócio localizada em Braga, a Bosch vai desenvolver e integrar a partir de Portugal várias tecnologias avançadas para eBikes, incluindo algoritmos antirroubo baseados em inteligência artificial e machine learning, embedded software, sistemas de validação, serviços em cloud, e infraestrutura de testes especializada (Device Farm)”, explica a empresa em comunicado.

Nova unidade conta já com cerca de 20 pessoas e empresa prevê que cresça para cerca de 40 colaboradores até ao final do ano que possa ultrapassar as 50 pessoas, até 2027.

Segundo explica a empresa germânica, “estas soluções têm como objetivo tornar a experiência de eBiking mais segura, conectada e confortável, mantendo ao mesmo tempo elevados padrões de qualidade e fiabilidade”.

A partir de Braga, a nova equipa irá trabalhar em estreita colaboração com outras equipas noutras localizações da Bosch, nomeadamente na Alemanha, na Suécia e também em Ovar, onde já existe uma equipa responsável pelo desenvolvimento de connect devices para as eBikes, nomeadamente, displays e remote controls, soluções responsáveis por fazer a gestão e o controlo do equipamento.

Com a criação desta nova equipa vamos contribuir com o desenvolvimento de novas tecnologias e soluções inteligentes de conectividade, que vão traduzir-se em funcionalidades avançadas que tornam a experiência da eBike mais individual, segura e sustentável. Vaithee Soundarrajan Responsável pela área de Embedded software da Bosch

“Com a criação desta nova equipa vamos contribuir com o desenvolvimento de novas tecnologias e soluções inteligentes de conectividade, que vão traduzir-se em funcionalidades avançadas que tornam a experiência da eBike mais individual, segura e sustentável“, explica Vaithee Soundarrajan, responsável pela área de Embedded software, citada em comunicado. A mesma responsável sublinha que “a Bosch está muito focada no desenvolvimento de uma mobilidade mais sustentável, e a eBike é um dos produtos com maior sucesso nesse âmbito”.

Com a instalação desta nova unidade de negócio na unidade bracarense, onde emprega atualmente cerca de 3.300 pessoas, o número de colaboradores deverá aumentar. Segundo a empresa, a nova equipa conta já com cerca de 20 pessoas e “pretende-se que cresça para cerca de 40 colaboradores até ao final do ano, e que até 2027 possa ultrapassar as 50 pessoas, dando resposta aos ambiciosos objetivos deste projeto“.

Para alcançar esses números, a Bosch está a recrutar novos talentos, que incluem engenheiros de embedded software, programadores C++, data scientists, engenheiros DevOps e especialistas em teste de sistemas com conhecimento de Python.