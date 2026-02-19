Depressão Kristin

Cerca de 6.500 clientes da E-Redes ainda sem energia na zona mais afetada pela depressão Kristin

  • Lusa
  • 10:50

Cerca de 6.500 clientes da E-Redes nas localidades afetadas pela depressão Kristin, que passou pelo continente em 28 de janeiro, continuavam pelas 7h desta quinta-feira sem energia elétrica, informou a empresa.

Em comunicado, a E-Redes afirma-se focada no restabelecimento da energia elétrica e dá nota de uma descida do número de clientes afetados, relativamente a quarta-feira, quando nas localidades mais afetadas pela depressão Kristin cerca de 7.600 clientes continuavam sem ligação à rede.

Na nota, a empresa reforça o alerta para que a população, caso identifique infraestruturas elétricas caídas ou danificadas, se mantenha afastada e reporte a situação à E-Redes (800 506 506 ou balcaodigital.e-redes.pt).

Os clientes da E-Redes correspondem a “pontos de entrega de energia” como habitações, empresas ou lojas com ligação elétrica, sendo assim difícil quantificar o número de pessoas que estão a ser afetadas.

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou a 15 de fevereiro.

