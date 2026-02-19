Cristiano Ronaldo investe 7,5 milhões em plataforma de bem-estar da Herbalife

Cristiano Ronaldo investiu 7,5 milhões de dólares (cerca de 6,4 milhões de euros) na aquisição de 10% de uma plataforma de saúde e bem-estar detida pela Herbalife, a HBL Pro2col Software LLC, avança a agência Bloomberg.

“Investir na Pro2col pareceu uma evolução natural — além de representar a Herbalife, trata-se de ajudar a moldar e desenvolver uma plataforma que pode realmente mudar a forma como as pessoas lidam com a saúde e o bem-estar”, afirma o capitão da seleção nacional, segundo um comunicado da Herbalife.

A plataforma da Pro2Col utiliza os dados exclusivos de cada pessoa para criar um plano de bem-estar individualizado, com hábitos diários e acompanhamento inteligente da nutrição. Após a divulgação desta notícia, as ações da Herbalife disparam 16,12% para 19,20 dólares na abertura da sessão em Wall Street.

Cristiano Ronaldo, atualmente a jogar na liga saudita ao serviço do Al-Nassr, dá a cara em campanhas comerciais pela Herbalife desde 2013.

O avançado internacional português tornou-se no primeiro futebolista a entrar na lista dos mais ricos do mundo elaborado pela Bloomberg, com uma fortuna avaliada em mais de mil milhões de euros.

Aos 41 anos, Ronaldo tem investimentos em várias áreas, incluindo Inteligência Artificial, turismo, media, saúde, desporto, indústria, entre outros setores.