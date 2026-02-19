Saúde

Cristiano Ronaldo investe 7,5 milhões em plataforma de bem-estar da Herbalife

  • ECO
  • 14:37

Aos 41 anos, o internacional português continua a diversificar os investimentos. Agora aplicou 7,5 milhões de dólares numa plataforma de saúde e bem-estar detida pela Herbalife. Ações disparam 16%.

Cristiano Ronaldo investiu 7,5 milhões de dólares (cerca de 6,4 milhões de euros) na aquisição de 10% de uma plataforma de saúde e bem-estar detida pela Herbalife, a HBL Pro2col Software LLC, avança a agência Bloomberg.

“Investir na Pro2col pareceu uma evolução natural — além de representar a Herbalife, trata-se de ajudar a moldar e desenvolver uma plataforma que pode realmente mudar a forma como as pessoas lidam com a saúde e o bem-estar”, afirma o capitão da seleção nacional, segundo um comunicado da Herbalife.

A plataforma da Pro2Col utiliza os dados exclusivos de cada pessoa para criar um plano de bem-estar individualizado, com hábitos diários e acompanhamento inteligente da nutrição. Após a divulgação desta notícia, as ações da Herbalife disparam 16,12% para 19,20 dólares na abertura da sessão em Wall Street.

Cristiano Ronaldo, atualmente a jogar na liga saudita ao serviço do Al-Nassr, dá a cara em campanhas comerciais pela Herbalife desde 2013.

O avançado internacional português tornou-se no primeiro futebolista a entrar na lista dos mais ricos do mundo elaborado pela Bloomberg, com uma fortuna avaliada em mais de mil milhões de euros.

Aos 41 anos, Ronaldo tem investimentos em várias áreas, incluindo Inteligência Artificial, turismo, media, saúde, desporto, indústria, entre outros setores.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Cristiano Ronaldo investe 7,5 milhões em plataforma de bem-estar da Herbalife

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Com Ronaldo como investidor, Bioniq “assina” com Unilabs

Patrícia Abreu,

Empresa que conta com Ronaldo e Diogo Dalot como investidores fechou uma parceria com a Unilabs, para ajudar algoritmo da Bioniq a identificar ingredientes para corrigir défices nutricionais.