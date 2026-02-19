Deloitte e Nos lançam projeto pioneiro para acelerar automação das redes

A operadora de telecomunicações Nos vai ser a primeira empresa a nível internacional a aplicar, em contexto real, a solução de agente de inteligência artificial (Agentic AI Blueprint for Telcos) desenvolvida pela Deloitte, anunciaram esta quinta-feira as duas empresas.

“Esta colaboração reforça o papel de Portugal como um mercado inovador na adoção de inteligência artificial agêntica (Agentic AI) no setor das telecomunicações”, adianta a NOS, referindo que “esta solução permitirá às duas empresas criar agentes autónomos que, além de executarem tarefas, também tomam decisões e se adaptam em tempo real”.

A solução global Agentic AI Blueprint for Telcos, “desenvolvida em alinhamento com a framework de processos globalmente reconhecida e definida pelo TM Forum, ajuda os profissionais do setor das telecomunicações a identificar e implementar IA onde esta pode ter maior impacto”.

De acordo com a empresa, “este blueprint fornece um modelo estruturado para conceber e desenvolver provas de conceito em ambiente produtivo, permitindo às equipas acelerar de forma significativa a adoção de Agentic AI nas operações”.

Judite Reis, diretora de engenharia de redes da NOS, citada no comunicado, afirma que este projeto “assinala mais um marco na estratégia de longo prazo da NOS para integrar a IA em toda a organização”.

No domínio das redes, “acreditamos que a aplicação de Agentic AI irá impulsionar ainda mais a produtividade das nossas equipas técnicas e melhorar a qualidade de uma forma geral. Estamos muito satisfeitos por colaborar com a Deloitte neste projeto pioneiro e confiantes que irá acelerar esta jornada”, remata a responsável

Por sua vez, Baris Sarer, Global AI Leader for Telecom, Media & Entertainment da Deloitte sublinha que “a Agentic AI representa uma oportunidade de 150 mil milhões de dólares para o setor de telecomunicações nos próximos cinco anos”.

Através desta parceria, “a NOS está na vanguarda da inovação, testando uma metodologia que redefine a forma como as redes são geridas e otimizadas”, conclui o responsável, citado no comunicado.

“A Agentic AI está a redefinir o setor das telecomunicações, permitindo que as organizações otimizem as redes, melhorem a experiência do cliente e acelerem a inovação nos serviços digitais. Na Deloitte, estamos a promover essa transformação com soluções próprias e de parceiros que combinam inteligência autónoma e escalabilidade, ajudando os nossos clientes a responder às exigências de um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo”, acrescenta Hugo Pinto, responsável pelo setor das telecomunicações e media da Deloitte.