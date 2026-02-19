Dona da Zara vai pagar prémio até 1.500 euros a 30 mil trabalhadores em Espanha

A Inditex vai pagar este mês um incentivo extraordinário de até 1.500 euros a quase 30 mil colaboradores das lojas em Espanha, que estará vinculado às metas de desempenho comercial alcançadas no ano fiscal de 2025, encerrado em 31 de janeiro deste ano, avança o El Economista.

Segundo fontes da Inditex, mais de 99% das lojas do grupo em Espanha obtiveram um incentivo igual ou superior ao do ano anterior. Mais de metade dos trabalhadores alcançou as metas que deram direito a receber um incentivo de até 1.500 euros brutos ou de 900 euros brutos para quem trabalha menos de 24 horas por semana.

A empresa também informou os funcionários das lojas, localizadas em Espanha, que irá renovar o incentivo extraordinário para o exercício financeiro de 2026, que também será aumentado em 3%.

O grupo de Amancio Ortega, que detém marcas como a Zara, Berska, Massimo Dutti ou Stradivarius, teve lucros recorde de 4.622 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano fiscal, mais 3,9% em termos homólogos.