Ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor detido no Reino Unido

A polícia do Reino Unido deteve esta quinta-feira Andrew Mountbatten-Windsor, irmão do rei Carlos III, por suspeita de má conduta em cargo público, noticiaram meios de comunicação social britânicos.

Até ao momento desconhecem-se mais pormenores sobre a detenção do antigo príncipe Andrew, envolvido no caso do criminoso sexual norte-americano Jeffrey Epstein, com quem manteve ligações.

A Polícia do Vale do Tamisa, departamento que abrange áreas a oeste de Londres, incluindo a antiga residência de Mountbatten-Windsor, afirmou estar a avaliar relatos de que o ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor terá enviado relatórios comerciais a Jeffrey Epstein.

A polícia não divulgou o nome de Mountbatten-Windsor, como é habitual na legislação britânica.

Quando questionada sobre a detenção, as autoridades indicaram, através de um comunicado, que tinha sido detido um homem de cerca de sessenta anos.

“Após uma avaliação minuciosa, abrimos uma investigação sobre esta alegação de má conduta em cargo público”, lê-se no comunicado.

“É importante protegermos a integridade e a objetividade da nossa investigação enquanto trabalhamos com os nossos parceiros para investigar este alegado crime“, acrescentaram as autoridades britânicas.

(Notícia atualizada às 11h41)