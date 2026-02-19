Execução do Portugal 2030 chega a 15,3%. Programa das empresas segue no fundo da tabela

A taxa de execução do Portugal 2030 está nos 15,3% no final de janeiro. De acordo com o boletim mensal do quadro comunitário de apoio, há 11,79 mil milhões de euros aprovados e 3,52 mil milhões executados até 31 de janeiro. O Pessoas 2030 destaca-se com a maior taxa de execução (31,4%), o dobro face ao PT20230. O Compete continua a ter a taxa de execução mais baixa (4,6%, apenas mais 0,5 pontos percentuais face ao mês anterior).

Até 31 de janeiro, por cada 100 euros de fundo programado para 2021-2027, foram aprovados 51,3 euros e executados 15,3 euros, totalizando mais de 11,7 mil milhões de euros de fundo aprovado e mais de 3,5 mil milhões executado“, lê-se no boletim mensal do Portugal 20230. O montante de fundos aprovados já é mais de metade da dotação global do quadro comunitário. “Os pagamentos aos beneficiários excedem os 3,8 mil milhões (incluindo adiantamentos), com 32,7% do fundo aprovado já pago”, mais 0,5 pontos percentuais face a dezembro, acrescenta a mesma nota.

Qualificação inicial no apoio aos cursos profissionais; formação superior e avançada, com destaque para as bolsas de ensino superior para alunos carenciados e as bolsas de doutoramento; apoios ao emprego, nomeadamente nos estágios profissionais e apoios à contratação e investimento empresarial, no apoio à inovação produtiva e à valorização económica do conhecimento. Estes são alguns dos investimentos que explicam os 1,78 mil milhões de euros já executados pelo programa temático Pessoas.

“Na execução sobressai o Pessoas2030 (31,4%) com uma taxa superior ao dobro do PT2030 (15,3%). Na aprovação, destaque para o PAT2030 e o Pessoas2030, onde cerca de três quartos da respetiva dotação já foi aprovada, seguindo-se Lisboa2030 e o MAR2030 com valores acima da taxa média do PT2030 (51,3%)”, sublinha o boletim.

Entre os maiores programas em termos de dotação, o Sustentável 2030 tem uma taxa de execução de 13,3% e o Compete, também conhecido como o programa das empresas, continua no fundo da tabela com uma execução de 4,6%. No entanto, é o segundo com maior volume de fundos aprovados (1,74 mil milhões), mas cai para último na execução, com 178,44 milhões de euros.

Já quando a análise é feita ao nível dos programas regionais, o Norte destaca-se com o terceiro maior volume de fundos aprovados (1,68 mil milhões) e uma taxa de execução de 9,2%. Mas o programa regional com a mais elevada taxa de execução é o de Lisboa com 15,3%, sendo que a dotação também é das mais pequenas (380,78 milhões de euros). De sublinhar que o Centro, agora assolado pelo comboio de tempestades, no final de janeiro tinha uma taxa de execução de 11,2%.

Os atrasos na execução – que têm reflexo nas baixas transferências de verbas de Bruxelas para Portugal – já levaram o Executivo a tomar diversas medidas, nomeadamente através da criação de uma linha de crédito pelo Banco de Fomento para ajudar as empresas que já têm executados pelo menos 5% dos apoios concedidos a ter um adiantamento de 40% dos incentivos, ou avançar com uma operação limpeza. Mas, sobretudo, a fazer a reprogramação do Portugal 2030, para impedir que o país perdesse 890 milhões de euros por aplicação da regra da guilhotina. O Algarve2030 foi o último programa a cumprir a regra da guilhotina e apresentava uma taxa de execução de 8,6% dos seus 780,3 milhões de euros. Mas a taxa de aprovação sobe para 37,7%.