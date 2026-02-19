Filha do chairman da Martifer renuncia o cargo na empresa
Mariana Nogueira Martins, filha do chairman da Martifer, renunciou às funções de vogal da administração da empresa. É substituída por Nuno Terras Marques.
A Martifer anunciou esta quinta-feira que Mariana Nogueira Martins apresentou a renúncia ao cargo de vogal do conselho de administração da empresa.Nuno Terras Marques vai ocupar o cargo de administrador não executivo até ao final do mandato em curso.
“A Martifer vem informar ao mercado, aos senhores acionistas e ao público em geral que Mariana Nogueira Martins apresentou, no dia 16 de fevereiro de 2026, a sua carta de renúncia às funções de vogal do Conselho de Administração desta Sociedade, com efeitos a partir dessa data”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
A Martifer – que tem um novo pacto de acionistas entre Visabeira, Mota-Engil e irmãos Martins que define quem manda na empresa, como se distribuem os lucros e como poderá ser retirada da bolsa – anuncia ainda que o “conselho de administração deliberou cooptar para o cargo de administrador não executivo, até ao final do mandato em curso, Nuno Miguel Rodrigues Terras Marques, em substituição de Nogueira Martins”. Nuno Terras Marques é licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Universidade do Porto.
A Martifer agradeceu ainda o contributo da filha de Carlos Martins, Mariana Nogueira Martins, que integrou o Conselho de Administração ao longo dos últimos dois anos.
