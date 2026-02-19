Empresas

Filha do chairman da Martifer renuncia o cargo na empresa

2

Mariana Nogueira Martins, filha do chairman da Martifer, renunciou às funções de vogal da administração da empresa. É substituída por Nuno Terras Marques.

A Martifer anunciou esta quinta-feira que Mariana Nogueira Martins apresentou a renúncia ao cargo de vogal do conselho de administração da empresa.Nuno Terras Marques vai ocupar o cargo de administrador não executivo até ao final do mandato em curso.

“A Martifer vem informar ao mercado, aos senhores acionistas e ao público em geral que Mariana Nogueira Martins apresentou, no dia 16 de fevereiro de 2026, a sua carta de renúncia às funções de vogal do Conselho de Administração desta Sociedade, com efeitos a partir dessa data”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Martifer – que tem um novo pacto de acionistas entre Visabeira, Mota-Engil e irmãos Martins que define quem manda na empresa, como se distribuem os lucros e como poderá ser retirada da bolsa – anuncia ainda que o “conselho de administração deliberou cooptar para o cargo de administrador não executivo, até ao final do mandato em curso, Nuno Miguel Rodrigues Terras Marques, em substituição de Nogueira Martins”. Nuno Terras Marques é licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Universidade do Porto.

A Martifer agradeceu ainda o contributo da filha de Carlos Martins, Mariana Nogueira Martins, que integrou o Conselho de Administração ao longo dos últimos dois anos.

2

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Filha do chairman da Martifer renuncia o cargo na empresa

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.