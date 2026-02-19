Fundador do ChatGPT defende urgência de regulação da Inteligência Artificial

O fundador e diretor-executivo da Open AI, que proporciona a ferramenta de Inteligência Artificial (IA) ChatGPT, entre outras, defendeu hoje ser urgente a regulamentação daquele setor específico das tecnologias de informação, numa cimeira internacional em Nova Deli.

“Não estou a sugerir que não precisamos de regulamentação ou de proteções. Precisamos delas urgentemente, como para qualquer outra tecnologia com tamanho poder”, disse o empresário norte-americano Sam Altman.

Segundo o responsável, pode vir a dar-se o caso de que o mundo precise de algo como uma entidade de regulação, à semelhança da Agência Internacional de Energia Atómica, para garantir a coordenação internacional em matéria de IA.

“A democratização da IA é a melhor forma de garantir a prosperidade da Humanidade”, continuou, defendendo que “a centralização desta tecnologia, nas mãos de uma única empresa ou de um único país”, pode conduzir “à ruína”.

A quarta edição daquela cimeira de Nova Deli reúne, com o patrocínio do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, líderes políticos, empresários, altos responsáveis e peritos daquela área de atividade.

Altman destacou que “a tecnologia continua a revolucionar o mercado de trabalho, mas” que há “sempre algo novo e melhor para fazer”.

“Os próximos anos serão um teste para o mundo, à medida que esta tecnologia avança a um ritmo acelerado. Podemos optar por dar mais poder às pessoas ou por concentrar esse poder”, declarou ainda.