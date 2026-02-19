Fundador do ChatGPT defende urgência de regulação da Inteligência Artificial
Altmand defendeu que "a centralização desta tecnologia, nas mãos de uma única empresa ou de um único país", pode conduzir "à ruína".
O fundador e diretor-executivo da Open AI, que proporciona a ferramenta de Inteligência Artificial (IA) ChatGPT, entre outras, defendeu hoje ser urgente a regulamentação daquele setor específico das tecnologias de informação, numa cimeira internacional em Nova Deli.
“Não estou a sugerir que não precisamos de regulamentação ou de proteções. Precisamos delas urgentemente, como para qualquer outra tecnologia com tamanho poder”, disse o empresário norte-americano Sam Altman.
Segundo o responsável, pode vir a dar-se o caso de que o mundo precise de algo como uma entidade de regulação, à semelhança da Agência Internacional de Energia Atómica, para garantir a coordenação internacional em matéria de IA.
“A democratização da IA é a melhor forma de garantir a prosperidade da Humanidade”, continuou, defendendo que “a centralização desta tecnologia, nas mãos de uma única empresa ou de um único país”, pode conduzir “à ruína”.
A quarta edição daquela cimeira de Nova Deli reúne, com o patrocínio do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, líderes políticos, empresários, altos responsáveis e peritos daquela área de atividade.
Altman destacou que “a tecnologia continua a revolucionar o mercado de trabalho, mas” que há “sempre algo novo e melhor para fazer”.
“Os próximos anos serão um teste para o mundo, à medida que esta tecnologia avança a um ritmo acelerado. Podemos optar por dar mais poder às pessoas ou por concentrar esse poder”, declarou ainda.
