Grupo Havas aumenta lucro para 210 milhões em 2025

"Enquanto a França e UK registaram apenas ligeiros crescimentos positivos orgânicos, outros mercados, Espanha, Itália e Portugal, revelaram-se mais dinâmicos perto do final do ano", diz o grupo.

O grupo Havas terminou o ano de 2025 com as receitas e os lucros a crescerem na ordem dos 1,7% e 11,1%, respetivamente.

As receitas líquidas — valor que exclui os chamados pass-through costs, onde se incluem despesas de produção e compra de meios faturada aos clientes — atingiram os 2,78 mil milhões de euros, valor superior em 1,7% ao atingido em 2024 — cerca de 2,74 mil milhões. Em relação ao lucro, este atingiu os 210 milhões de euros, face aos 189 milhões do ano anterior.

As receitas em 2025 tiveram grandes contributos da Havas Media — 38% da receita líquida –, da Havas Creative — 40% — e Havas Health – 22%. Analisando agora por área geográfica, a Europa concentra 50% das receitas do grupo francês, tendo as mesmas crescido organicamente em 2% quando comparado com 2024. Já a América do Norte, que compõe 34% das receitas, foi o mercado que cresceu mais organicamente — no valor de 4,9%.

Em relação ao quarto trimestre, o nome de Portugal aparece no relatório. “Enquanto a França e o Reino Unido registaram apenas ligeiros crescimentos positivos orgânicos, outros mercados, Espanha, Itália e Portugal, revelaram-se mais dinâmicos perto do final do ano em ambos os segmentos de Criatividade e Media”.

“2025 foi um ano transformador para a Havas, marcando o nosso primeiro ano completo como empresa cotada em bolsa e um ano em que avançámos com a implementação do nosso plano global e do sistema operativo Converged.AI. Focados na nossa visão estratégica, cumprimos integralmente as nossas estimativas financeiras (guidance) com resultados sólidos, incluindo um crescimento orgânico de 3,1% e uma margem EBIT Ajustada de 12,9%”, declara, citado em comunicado, o presidente e CEO da Havas, Yannick Bolloré.

“A Havas encara 2026 com confiança. Apesar de um contexto macroeconómico e geopolítico incerto, o grupo continuará a apoiar-se nos pontos fortes do seu modelo integrado e centrado no cliente, na sua presença geográfica diversificada e na forte dinâmica de negócio”, antecipa. Nesse sentido, o grupo prevê um aumento orgânico de receitas líquidas entre os 2 e os 3%.