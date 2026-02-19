Henrique Sá Pessoa inaugura novo restaurante
Chef inaugura restaurante homónimo no Páteo Bagatela, em Lisboa.
O chef Henrique Sá Pessoa anunciou no final de 2025 a abertura de um novo espaço que assinalaria uma nova etapa da sua carreira. Esse espaço, com o seu nome, abriu portas esta terça-feira no Páteo Bagatela, “refletindo uma fase de maturidade e maior liberdade criativa, com uma abordagem mais solta e contemporânea ao fine dining português”, de acordo com um comunicado do restaurante.
O restaurante tem 30 lugares, a que se juntam dois lugares ao balcão com vista direta para uma cozinha aberta que ocupa o centro da sala, e uma carta que gira em torno de três menus de degustação:
- Costa a Costa, dedicado a peixes e mariscos.
- Clássicos, com pratos que marcam o percurso do chef.
- Encontros, uma seleção mais reduzida (além da opção a la carte).
“Este era o momento certo para criar um projeto inteiramente à minha imagem”, afirmou o chef, sublinhando o envolvimento da equipa na concretização do espaço.
Esta equipa mantém-se praticamente intacta há vários anos, garantindo consistência e continuidade na execução, de acordo com o comunicado. O serviço de sala é liderado por Miguel Lamy e a cozinha conta com Francisco de Melo Garrido como sous-chef. Manuel Cambournac, que acompanha o chef desde 2021, é o head sommelier. A garrafeira do Henrique Sá Pessoa reúne 242 referências, cerca de 70% das quais portuguesas.
A partir de meados de março, o restaurante disporá também de uma sala privada, com capacidade entre oito e doze pessoas, equipada com cozinha independente para experiências personalizadas.
O projeto de interiores é assinado por Rebeca Perez, do Tabula Rasa Design Studio, e inclui uma intervenção artística de Kruella D’Enfer nas casas de banho. O espaço assume também uma dimensão cultural, funcionando como galeria viva com intervenções regulares de artistas convidados. Mário Belém é o próximo a expor uma instalação.
