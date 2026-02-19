Iberdrola bp pulse instala infraestrutura de carregamento elétrico com baterias em Moscavide

A Iberdrola bp pulse instalou em Moscavide a primeira infraestrutura de carregamento elétrico em Portugal que utiliza armazenamento de energia em baterias, o qual a empresa descreve como sustentável. Este sistema permite um carregamento ultrarrápido com apenas 30 quilowatts (kW) de ligação à rede, sem necessidade de reforço das infraestruturas elétricas locais.

O sistema é composto por uma unidade de armazenamento com 1256 quilowatts-hora (kWh) de capacidade, que alimenta dois carregadores ultrarrápidos capazes de fornecer até 400 kW cada. Esta solução permite que um veículo elétrico passe de 10% a 80% de carga em menos de 15 minutos, otimizando o acesso à potência máxima sem sobrecarregar a rede.

A inovação reside na gestão inteligente destas baterias, que são carregadas durante períodos de produção elevada de energia renovável ou energia excedentária na rede, garantindo uma utilização mais sustentável e eficiente da infraestrutura existente. Este modelo permite evitar a instalação de novos cabos e obras complexas, tornando a expansão da rede de carregamento mais ágil e ecológica.

Para os utilizadores, a tecnologia assegura um acesso fiável a carregamento ultrarrápido mesmo em áreas com restrições técnicas, eliminando riscos de limitações energéticas nos picos de procura. Do ponto de vista operacional, a solução aumenta a resiliência e facilita uma implantação e entrada em funcionamento mais célere dos pontos de carregamento, acelerando a descarbonização e a adoção de veículos elétricos.

Ricardo Pacheco, Country Manager da Iberdrola bp pulse em Portugal, afirmou: “A instalação deste hub em Moscavide demonstra que as limitações da rede já não são uma barreira intransponível para a mobilidade ultrarrápida em Portugal. Ao combinar baterias sustentáveis com carregadores de alta potência, somos capazes de fornecer uma solução de 400 kW com impacto mínimo na infraestrutura local, reduzindo drasticamente o tempo de operação e acelerando a descarbonização do país através de uma rede mais ágil e resiliente”.

Localizada perto do aeroporto Humberto Delgado, da ponte Vasco da Gama e do Centro Comercial Vasco da Gama, esta unidade serve como um ponto de referência na estratégia mais ampla de expansão dos centros de carregamento suportados por baterias em Portugal e Espanha. O conhecimento obtido em Moscavide, assim como em outras unidades já em operação, será utilizado para replicar esta abordagem em vários locais estratégicos nos dois países.