IVI, AstraZeneca, Quirónsalud e Isdin, entre as empresas que refletem a força do setor da saúde na lista «Forbes Best Reputation 2026»

O ranking «Forbes Best Reputation 2026», que distingue as 100 empresas mais bem avaliadas de Espanha, confirma não só a liderança das grandes corporações em termos de reputação, mas também a consolidação do setor da saúde como um dos pilares estratégicos do tecido empresarial do país.

Entre elas destacam-se IVI, AstraZeneca, Novartis, Quirónsalud ou Isdin, referências que representam diferentes dimensões da indústria, desde a reprodução assistida e a medicina personalizada até à inovação farmacêutica, a dermatologia e a gestão hospitalar de alta especialização.

A presença destas empresas nesta lista transversal evidencia que a reputação empresarial já não se constrói apenas com base nos resultados financeiros, mas também na confiança, no impacto social e na capacidade de inovação. Num contexto em que a saúde ocupa um lugar central na agenda pública e económica, este reconhecimento destaca a força de um setor que combina investigação, tecnologia e atendimento direto a milhões de pessoas.

A IVI consolidou-se como referência internacional em reprodução assistida e medicina reprodutiva, combinando excelência clínica e tecnologia de ponta, enquanto a Quirónsalud se destaca pela sua ampla rede hospitalar em todo o território espanhol, pela sua capacidade de assistência e pelo seu posicionamento como um dos grupos de saúde mais relevantes do país.

Da mesma forma, a AstraZeneca e a Novartis destacam-se pela sua liderança em inovação biomédica e desenvolvimento de terapias avançadas, com uma aposta sólida na investigação e no impacto científico à escala global, enquanto a Isdin se consolidou como laboratório de referência em dermatologia e fotoproteção.

Juntamente com elas, outras farmacêuticas, biotecnológicas, laboratórios, grupos hospitalares e seguradoras completam a representação sanitária na classificação, configurando um ecossistema diversificado que abrange desde o desenvolvimento de terapias avançadas até a prestação de serviços médicos e proteção seguradora. Entre elas figuram Asisa, Bayer, Grifols, HM Hospitales, Roche, Rovi ou Sanitas.

O evento de reconhecimento realizado na Forbes House reuniu representantes das principais empresas do ranking e demonstrou o peso específico que o setor da saúde alcançou no panorama reputacional espanhol.

A presença destacada destas empresas sublinha o seu papel como motor de inovação e gerador de confiança na sociedade espanhola, consolidando o setor da saúde como um dos setores com maior reconhecimento reputacional do país.