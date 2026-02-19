João Camacho assume direção criativa da Havas Life na Índia e Médio Oriente

O criativo português muda-se assim do Dubai, onde assumia o cargo de diretor criativo executivo na Saatchi Wellness, para a India, onde se junta-se à Havas Life.

O português João Camacho é o novo diretor criativo da Havas Life para os mercados da Índia e Médio Oriente. Com esta aposta, a Havas quer “reforçar o compromisso da rede com a excelência criativa em dois dos mercados de cuidados de saúde de crescimento mais rápido do mundo“, explica a empresa, numa noticía avançada pela Campaign Middle East.

Antes de se mudar para Mumbai, na Índia, para este cargo, João Camacho assumia no Dubai o cargo de diretor criativo executivo na Saatchi Wellness para os mercados do Médio Oriente/ Arábia Saudita/Turquia desde abril de 2024. O novo diretor criativo vai reportar a Eric Weisberg, diretor criativo global da Havas Health, e Dorelle Kulkarni, diretora-geral da Havas Life Mumbai.

Eric Weisberg considera que “o João é um líder criativo verdadeiramente global, com um profundo conhecimento de como as marcas de saúde devem apresentar-se de forma diferenciada em diferentes culturas, mercados e momentos”.

João Camacho conta com uma carreira em agências como a FCB, a McCann Health e a Tonic International, assim como na farmacêutica Novartis. “Com mais de duas décadas de experiência global em comunicação na área da saúde, o João traz uma perspetiva internacional singular, moldada pela sua atuação em cargos de liderança em África, Europa, Reino Unido, Estados Unidos e Médio Oriente. Construiu uma reputação por transformar ciência complexa em comunicações de saúde impactantes e centradas no ser humano”, justifica a Havas Life.