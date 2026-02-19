Juros do crédito à habitação cedem em janeiro pelo 24.º mês seguido

Os juros do crédito da casa cederam em janeiro pelo 24.º mês seguido. Atingiram no mês passado o valor mais baixo desde maio de 2023, acompanhando a descida das taxas Euribor.

A taxa de juro implícita nos contratos de crédito à habitação fixou-se nos 3,111% no arranque do ano, menos 0,019 pontos percentuais em relação a dezembro, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Ou seja, há dois anos que as taxas do crédito da casa estão sempre a descer, depois do pico atingido em janeiro de 2024.

Há dois anos que juros da casa estão em queda

Fonte: INE

Esta evolução reflete o impacto do alívio da política monetária do Banco Central Europeu (BCE) na generalidade dos contratos hipotecários em Portugal, na sua grande maioria com taxa variável. A descida das taxas de juro do banco central levou também a uma correção das Euribor, que servem de indexante para estes contratos.

Desde o verão passado que o BCE não mexe nas suas taxas, o que deverá levar a uma estabilização das taxas de juro associadas aos créditos bancários, incluindo para a compra de casa.

Ainda de acordo com o INE, a prestação média mensal fixou-se nos 399 euros em janeiro, subindo dois euros em relação ao mês anterior e permanecendo no mesmo valor em comparação com o janeiro de 2025. Destes 399 euros, 204 euros correspondia a capital amortizado e 195 euros eram a parcela de juros suportados pelas famílias.

Em janeiro, o capital médio em dívida ascendia a 75.994 euros, mais 724 euros do que em dezembro. Foi a subida mais acentuada desde que há registos.

(Notícia atualizada às 11h33)