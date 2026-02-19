KPMG expande parceria com tecnológica SAP

Tecnologia

Consultora recebeu o estatuto mais elevado da hierarquia de parceiros da empresa de software, após décadas de histórico conjunto na transformação digital de empresas e instituições do Estado.

A consultora KPMG anunciou esta quinta-feira a expansão da sua aliança com a tecnológica alemã SAP. A empresa tornou-se uma das principais parceiras da multinacional especializada em software ao obter o estatuto de Global Strategic Service Partner (GSSP), que é o mais elevado no ecossistema global de parceiros da SAP.

A nomeação, após décadas de histórico entre as partes, reforça a parceria estratégica que inclui fornecimento de tecnologia, de capacidades de cloud e de experiência internacional de forma a digitalizar as organizações mundiais e instituições do Estado. Em comunicado enviado aos meios de comunicação social, a KPMG e a SAP garantem que têm uma “visão comum centrada na inovação contínua” e colaboram mutuamente a nível técnico.

“Esta distinção como GSSP representa um marco decisivo para a KPMG. A conjugação da nossa experiência em transformação empresarial com o ecossistema tecnológico da SAP permite-nos disponibilizar às organizações portuguesas soluções mais inteligentes, escaláveis e sustentáveis”, afirmou Rui Pereira da Silva, advisory partner da KPMG Portugal, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.

“Estamos a fazer crescer a nossa capacidade de apoiar empresas que procuram modernizar as suas operações, que procuram integrar uma inteligência artificial (IA) responsável e competir num mercado global em rápida evolução. Esta parceria aumenta exponencialmente o impacto que podemos gerar em conjunto”, acrescentou o sócio da área de Advisory.

O recém-atribuído título irá acelerar as implementações de tecnologia ou as migrações para ecossistemas SAP baseados na nuvem (cloud) mas também aumentar a adoção de soluções de IA empresarial integradas nas plataformas da marca germânica. Uma das plataformas digitais que continuará a ser fundamental no âmbito deste acordo é o KPMG Velocity, um programa com métodos e ferramentas para transformação empresarial apoiada em IA.

Na opinião do diretor-geral da SAP Portugal, este avanço “reflete a força de uma parceria construída sobre confiança”. “Reforça a nossa capacidade conjunta de apoiar as empresas e entidades públicas na modernização dos seus sistemas e na adoção de soluções de IA empresarial. Juntos, estamos a criar melhores condições para que Portugal alcance novos níveis de eficiência, resiliência e competitividade”, garante Nuno Saramago.

