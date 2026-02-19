Lucros da Navigator afundam 49,6% para 144,7 milhões em 2025

A The Navigator Company fechou 2025 com uma quebra de 49,6% nos seus lucros, para 144,7 milhões de euros. “A queda acentuada dos preços internacionais, de pasta (e papel), o aumento dos custos de energia e químicos e a instabilidade internacional condicionaram os resultados”, justifica a empresa em comunicado enviado à CMVM.

A papeleira liderada por António Redondo fechou o ano com um volume de negócios de 1.970 milhões de euros, 5,7% abaixo dos 2.088,3 milhões reportados no final de 2024. Já o EBITDA baixou de 546,8 para 376 milhões de euros, com uma margem de 19%.

“O sucesso da estratégia de diversificação da Empresa contribuiu para atenuar o impacto da pressão sobre os resultados decorrente da expressiva queda dos preços na Pasta e Papel Uncoated Woodfree (UWF) registados no período”, escreve a empresa, adiantando que o ano de 2025 revelou-se o pior de sempre para o mercado global de pasta, “evidenciado por uma queda acentuada nos preços da pasta na China após abril, com impacto significativo na Europa”.

Segundo a Navigator, apesar de os preços nominais na China terem ficado acima dos níveis de 2016 e 2020, o ajustamento pela inflação acumulada mostra que o preço real atingiu o nível mais baixo de sempre, com o preço médio anual a fixar-se em 540 dólares.

Os preços da pasta recuaram 16% na China e 12% na Europa, num ano que ficou ainda marcado pelo anúncio de tarifas e incerteza geopolítica, um ambiente que penalizou as margens do setor e pressionou a Navigator.

Por segmentos, a empresa destaca o contributo positivo do tissue e packaging, que já representam cerca de 33% do EBITDA. O negócio de Tissue manteve uma trajetória de crescimento, com um aumento de 6% no volume de vendas. No packaging, as vendas cresceram 8%, com um aumento de volume de vendas em toneladas de 11% e de 17% em área vendida de papel, dado o crescente peso de produtos com gramagens inferiores

O investimento em 2025 totalizou cerca de 210 milhões de euros, dos quais 60% em projetos ambientais e de sustentabilidade, com a empresa a anunciar que vai investir 115 milhões numa nova máquina, na unidade de Aveiro.

2026 traz sinais de esperança

Depois de um ano muito difícil, a Navigator refere que “os preços da pasta iniciaram no final da segunda metade de 2025 um movimento de recuperação que se prolonga em 2026“.

Por um lado, o índice na China está atualmente nos 585 dólares, 10% acima do valor no quarto trimestre de 2025 e, na Europa, nos 1.250 dólares (+16% vs. 4.º trimestre de 2025). Também desde o início do ano de 2026, os principais produtores latino-americanos anunciaram aumentos adicionais de 50 dólares para a China e 200 dólares para a Europa, elevando os preços de lista de março para 615 dólares e 1.330 dólares, respetivamente, acrescenta a empresa.

“Esta evolução reflete um melhor equilíbrio entre oferta e procura, num contexto de maior disciplina do lado da oferta e ausência de novas capacidades relevantes até ao final de 2026“, realça.

Kristin: Equipamentos sem danos

Sobre o impacto do mau tempo nas últimas semanas, que afetou sobretudo o Centro do país, a empresa realça que “apesar de algumas operações industriais, designadamente nas fábricas da Figueira da Foz e de Vila Velha de Ródão, terem sofrido perturbações temporárias, nenhum equipamento essencial foi afetado e a produção foi retomada com normalidade poucos dias depois, assim que foi restabelecido o fornecimento de água e/ou energia, mantendo-se as restantes unidades industriais do Grupo em funcionamento regular”.

“Também face à tempestade que afetou extensas áreas florestais, a Navigator posicionou‑se como parte ativa da resposta, em estreita colaboração com os produtores florestais afetados e com as regiões atingidas, apoiando a recuperação operacional e económica do setor”, refere.