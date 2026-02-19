Mau tempo. Oposição apresenta alternativas, da suspensão de impostos e portagens ao lay-off pago a 100%

A declaração de situação de calamidade voltou a colocar o país perante um debate recorrente: quem paga os danos provocados por fenómenos extremos e com que rapidez chegam os apoios. Após as recentes intempéries, os partidos da oposição avançaram com propostas para alterar o modelo de resposta do Estado, acusando o Governo de agir “sempre depois da tragédia” e de manter um sistema burocrático que atrasa compensações.

Embora com diferenças ideológicas, há um ponto comum entre as bancadas: a necessidade de transformar medidas excecionais em mecanismos automáticos e permanentes. O objetivo é substituir decisões pontuais por instrumentos que entrem em vigor no próprio dia da declaração oficial de emergência. O consenso termina, porém, na dimensão do papel do Estado: enquanto uns defendem intervenção pública direta e alargada, outros apostam em seguros, incentivos fiscais e alívio temporário de encargos.

O debate parlamentar organiza-se esta quinta-feira em torno de vários eixos: indemnizações, impostos, trabalho, mobilidade e reconstrução económica.

Indemnizações e apoios diretos: Estado ou seguradoras?

O Partido Socialista (PS) propõe um fundo nacional permanente para calamidades que permita transferir apoios imediatos para habitação permanente e pequenos negócios. A lógica é pagar primeiro e apurar responsabilidades depois, evitando meses de espera por candidaturas e perícias.

PCP e Bloco de Esquerda (BE) defendem um modelo ainda mais abrangente: sempre que os seguros não cubram os prejuízos, o Estado deve indemnizar integralmente e assegurar diretamente a reconstrução de casas quando necessário. Para estes partidos, a catástrofe constitui um risco coletivo.

O Chega prefere estabelecer prazos legais curtos para pagamento após vistoria simplificada, privilegiando rapidez administrativa. Já a Iniciativa Liberal (IL) propõe um sistema estruturalmente diferente: seguro obrigatório contra catástrofes naturais com resseguro público, garantindo compensação automática sem recurso frequente ao Orçamento do Estado.

O Livre e o PAN acompanham a necessidade de apoios rápidos, mas introduzem critérios ambientais e sociais, como prioridade a habitação permanente e populações vulneráveis.

Suspensão de impostos e contribuições

A suspensão temporária de impostos para famílias e empresas afetadas por catástrofes naturais tornou-se uma das medidas mais discutidas no pacote de propostas apresentadas pelos partidos da oposição. A ideia é simples: quando a atividade económica fica paralisada por cheias, incêndios ou tempestades, o Estado não deve exigir o cumprimento normal das obrigações fiscais. O consenso termina, porém, na forma e na duração do alívio.

Hoje, a legislação permite ao Governo aprovar moratórias fiscais extraordinárias, mas sempre através de decisões avulsas e com prazos variáveis. A oposição pretende transformar esse mecanismo numa regra automática, ativada imediatamente após a declaração oficial de situação de calamidade.

O Partido Socialista defende uma suspensão temporária de IRS, IRC e pagamentos por conta nas áreas afetadas, acompanhada de diferimento do IVA sem juros nem penalizações. A proposta inclui ainda a possibilidade de planos de pagamento prolongados após o período de emergência. Os socialistas encaram a medida como complemento aos apoios diretos: primeiro estabilizar o rendimento, depois retomar gradualmente a cobrança.

À direita, o Chega propõe um modelo mais abrangente e imediato, com suspensão total de obrigações fiscais e contributivas enquanto durar a situação de calamidade. O objetivo é libertar liquidez imediata para famílias e comerciantes, evitando encerramentos por falta de tesouraria nos dias seguintes ao desastre.

A Iniciativa Liberal prefere um regime baseado em incentivos e não em suspensões generalizadas. O partido defende diferimentos automáticos, mas sobretudo deduções fiscais para despesas de reparação e reconstrução, argumentando que a recuperação económica deve ser estimulada e não substituída por apoios prolongados. Para os liberais, o sistema deve aliviar temporariamente a carga fiscal sem eliminar a responsabilidade contributiva.

À esquerda, PCP e BE mostram reservas à eficácia das reduções fiscais em cenários de perda total de rendimento. Ambos defendem que a suspensão de impostos deve existir, mas acompanhada por apoios diretos a fundo perdido, já que muitas famílias deixam simplesmente de ter rendimento tributável.

O Livre propõe uma solução intermédia: suspensão temporária de impostos combinada com compromissos de reconstrução sustentável e adaptação climática local. O PAN acompanha a ideia de diferimento automático, sobretudo para pequenos produtores agrícolas e atividades ambientais afetadas.

A discussão política centra-se agora na duração da medida. Alguns partidos defendem prazos fixos automáticos – por exemplo, 30 a 90 dias – enquanto outros preferem avaliações técnicas periódicas para decidir a extensão da suspensão. Em qualquer cenário, a intenção comum é eliminar a incerteza atual, em que contribuintes só sabem semanas depois se terão ou não de cumprir prazos fiscais.

Lay-off simplificado pago a 100%

No campo laboral, a oposição quer criar um regime específico para desastres naturais. O PS propõe um lay-off simplificado automático, ativado juntamente com a declaração de calamidade, permitindo às empresas suspender contratos ou reduzir horários, enquanto a Segurança Social paga parte relevante dos salários.

PCP e BE defendem uma proteção mais forte: compensação elevada do rendimento e proibição temporária de despedimentos após o período de apoio. Para estes partidos, a medida deve evitar não apenas falências, mas também perda de emprego.

À esquerda (PS, Livre, PCP e BE) há uma clara convergência num ponto: PS e as restantes bancadas querem que o pagamento aos trabalhadores dispensados chegue aos 100%, sendo que o decreto do Governo só garante dois terços dos salário. E a alteração vai mesmo avançar contra a vontade do Executivo. Livre, PCP e BE já pediram a reapreciação parlamentar do diploma, o PS apoia e o líder do Chega já anunciou que o partido irá viabilizar a medida.

O Governo tinha anunciado que haveria pagamento a 100% dos salários, mas, afinal, o decreto só garante o pagamento de dois terços, o que os partidos consideram que “penaliza gravemente os trabalhadores” que “veem os seus rendimentos reduzidos num período em que enfrentam despesas extraordinárias de reconstrução e perda de bens pessoais”.

Para a esquerda, “a divergência entre a comunicação política e o articulado legal constitui uma quebra de confiança num momento crítico para os trabalhadores das regiões severamente afetadas”. E acusam o Governo de “não honrar o compromisso de proteção total do rendimento que tinha assumido, optando por um regime que, na prática, aplica as regras de um lay-off normal a situações de absoluta excecionalidade”.

A correção do diploma é, para Livre, PCP e Bloco de Esquerda, “uma exigência de rigor legislativo e de solidariedade nacional”, sublinham os deputados dos três partidos no requerimento entregue na Assembleia da República.

Também o PS defende mudanças ao regime, propondo que seja garantido o pagamento a 100% aos trabalhadores abrangidos pelo lay-off, à semelhança do que sucedeu durante a pandemia de covid-19. Esta quarta-feira, o líder socialista, José Luís Carneiro, voltou a insistir nessa solução.

Com toda a esquerda alinhada na intenção de alterar o decreto do Governo, o PSD ficaria dependente do Chega para conseguir manter o diploma tal como está. O decreto – que cria um regime excecional de apoios sociais e de lay-off simplificado para as zonas afetadas pela tempestade “Kristin” – foi promulgado pelo Presidente da República a 5 de fevereiro.

A apreciação parlamentar é o mecanismo regimental que permite aos partidos chamar ao Parlamento decretos do Governo para os alterar ou revogar. Neste caso, com a esquerda a defender o reforço da compensação salarial para os trabalhadores em lay-off, o desfecho dependerá do equilíbrio de forças no hemiciclo. Tanto a confirmação do decreto como a aprovação de eventuais alterações exigiriam o posicionamento do Chega: a esquerda, sozinha, não tem votos suficientes para impor mudanças, mas o PSD também não dispõe de maioria para garantir a manutenção do diploma sem apoios.

Do lado do Chega, sabe-se agora que viabilizará o pagamento do lay-off a 100%. “Não podemos estar a dar às pessoas um sinal e o seu contrário. Não podemos estar a dizer que pagaríamos 100% do lay-off e o senhor ministro das Finanças comprometeu-se também com isso. Acho que agora temos de levar isso até ao fim. Aquilo que foi assumido é aquilo que deve ser concretizado e, portanto, viabilizaremos o lay-off pago a 100%”, anunciou esta quarta-feira o líder do Chega, André Ventura, a partir de declarações transmitidas pela RTP Notícias.

Já a Iniciativa Liberal aceita o mecanismo apenas por tempo limitado e com apoio público decrescente para incentivar a retoma.

Faltas justificadas

Em paralelo, vários partidos querem criar faltas justificadas específicas para trabalhadores afetados. O PS propõe ausências remuneradas parcialmente para limpeza, reparação da habitação ou assistência familiar. BE e PCP defendem faltas totalmente pagas num período inicial e proteção contra penalizações laborais. A IL admite o regime apenas em casos de impossibilidade objetiva de trabalhar, privilegiando o teletrabalho quando viável. O Livre quer abranger voluntários comunitários e o PAN incluir cuidados a animais afetados.

Entre as medidas laborais propostas após as recentes intempéries, uma das que reúne maior consenso político é a criação de um regime de faltas justificadas específico para situações de calamidade. A ideia é reconhecer legalmente que, após cheias, incêndios ou derrocadas, milhares de trabalhadores não faltam por opção, mas porque precisam de limpar casas, proteger bens, tratar familiares ou simplesmente porque não conseguem deslocar-se.

Hoje, essas ausências dependem muitas vezes da tolerância das empresas, férias forçadas ou perda salarial. A oposição pretende transformar essa realidade numa proteção legal automática.

O Partido Socialista propõe que, sempre que seja decretada situação de calamidade, os trabalhadores residentes ou com local de trabalho nas zonas afetadas possam faltar para assegurar habitação, apoio familiar ou reposição de condições mínimas de vida, mantendo parte significativa da remuneração. O modelo seria semelhante ao previsto para assistência à família, com compensação partilhada entre empregador e Segurança Social e duração limitada aos dias estritamente necessários.

PCP e BE defendem um regime mais protetor. Querem faltas totalmente remuneradas durante um período inicial e a garantia de que essas ausências não possam justificar sanções disciplinares nem perda de direitos laborais. O BE acrescenta que o trabalhador não deve ser prejudicado em prémios de produtividade ou avaliações de desempenho, enquanto o PCP defende que o regime seja automaticamente aplicável sem necessidade de prova individual detalhada sempre que a residência se situe em área oficialmente afetada.

O Chega acompanha a criação das faltas justificadas, mas com duração mais curta e associada a comprovativo municipal ou da proteção civil. A prioridade, segundo o partido, é permitir reorganizar a vida imediata sem criar encargos prolongados para as empresas.

A Iniciativa Liberal admite o mecanismo em casos de impossibilidade objetiva de trabalhar – por exemplo estradas cortadas ou casa inabitável –, mas prefere que a compensação seja temporária e limitada, evitando custos permanentes no sistema laboral. Defende também soluções de teletrabalho sempre que possível como alternativa à ausência.

O Livre propõe incluir igualmente voluntários envolvidos em operações de apoio comunitário e proteção civil local, enquanto o PAN quer garantir que as faltas cubram também o resgate e tratamento de animais domésticos e de produção afetados pela catástrofe.

A discussão política centra-se sobretudo na remuneração: uns partidos defendem compensação integral inicial, outros uma percentagem reduzida ou repartida. Ainda assim, há uma conclusão transversal – a legislação laboral atual foi pensada para faltas individuais imprevistas, não para desastres coletivos.

Se aprovada, a nova figura jurídica criará um direito automático do trabalhador em contexto de calamidade, evitando conflitos laborais e dispensando soluções improvisadas. A medida pretende reconhecer legalmente uma realidade recorrente: quando uma comunidade enfrenta um desastre, trabalhar nem sempre é possível – e não deve significar perda de emprego ou rendimento.

Mobilidade: suspensão de portagens passa a automática

A gratuitidade temporária das autoestradas nas zonas afetadas tornou-se uma das medidas com maior probabilidade de aprovação parlamentar. O PS defende ativação automática durante um período mínimo após a calamidade. O Chega propõe suspensão total enquanto durar a emergência, incluindo transporte de mercadorias.

PCP e BE enquadram a medida como serviço público essencial, defendendo circulação gratuita para residentes e operações de reconstrução. A Iniciativa Liberal aceita a suspensão, mas exige compensação transparente às concessionárias. O Livre acrescenta reforço de transportes públicos gratuitos e o PAN associa a medida à promoção de mobilidade sustentável.

A dispensa temporária terminou no dia 15 de fevereiro, tendo abrangido os troços com origem ou destino nas autoestradas A8, A17, A14 e A19. Entretanto, o Governo já admite estudar o alargamento da isenção das portagens nas zonas afetadas pelas tempestades, depois de a Comunidade Intermunicipal (CIM) de Leiria ter indicado que iria assumir os custos com a medida.

O secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira, afirmou esta quarta-feira, no Parlamento, que a decisão “terá de ser considerada, analisada, de forma ponderada, tendo” o Governo “a consciência de quão importante é manter a competitividade e as vias de ligação dos principais eixos viários desta região a funcionar para que as empresas possam, dentro do quadro atual, desenvolver melhor a sua atividade”. “Mas será o secretário de Estado das Infraestruturas que terá a liderança desse tema”, ressalvou.

Habitação e reconstrução: reconstruir no mesmo lugar ou adaptar território

A reconstrução de habitações destruídas por cheias, incêndios ou derrocadas tornou-se um dos pontos mais sensíveis do debate político sobre as medidas de calamidade. A questão já não é apenas financeira – é estratégica: deve o Estado apoiar a reconstrução exatamente no mesmo local, mesmo quando o risco é recorrente, ou aproveitar a tragédia para reordenar o território e reduzir vulnerabilidades futuras?

Os partidos da oposição dividem-se quanto ao caminho a seguir, revelando duas visões distintas sobre risco, responsabilidade pública e planeamento urbano.

O Partido Socialista defende um modelo intermédio. Propõe comparticipação pública robusta para reconstrução de habitação permanente, sobretudo para agregados com menores rendimentos, mas admite que, em zonas identificadas como de risco elevado e reiterado, possam ser criados mecanismos de relocalização voluntária apoiada. A prioridade, segundo os socialistas, é garantir rapidamente condições de habitabilidade, evitando processos longos que deixem famílias meses fora de casa.

PCP e BE defendem uma intervenção pública mais direta. Ambos sustentam que nenhuma família deve ficar sem casa por incapacidade financeira e que o Estado deve assumir a reconstrução quando necessário. O BE acrescenta que, em situações de risco comprovado, a relocalização deve ser acompanhada por garantias integrais de habitação alternativa, evitando que a adaptação territorial se transforme numa penalização para os moradores. O PCP, por seu turno, insiste na necessidade de investimento estrutural na prevenção – limpeza florestal, reforço de margens ribeirinhas e infraestruturas de proteção – para reduzir a probabilidade de repetição de danos.

A Iniciativa Liberal encara o problema sobretudo através do prisma segurador e do ordenamento do território. Defende que a reconstrução deve estar maioritariamente coberta por seguros obrigatórios contra catástrofes naturais, cabendo ao Estado apenas papel subsidiário. O partido sustenta que não deve haver financiamento público para reconstrução em zonas classificadas como de risco elevado, sob pena de perpetuar situações insustentáveis. Para os liberais, o planeamento territorial deve ser mais rigoroso e impedir novas construções onde o perigo seja previsível.

O Chega privilegia a rapidez da reconstrução e a simplificação administrativa. Defende redução de prazos e licenças urbanísticas nas áreas afetadas para acelerar obras, considerando que a prioridade deve ser devolver normalidade às populações. Quanto à relocalização, admite-a apenas em casos extremos, defendendo que a decisão final deve respeitar a vontade dos proprietários.

O Livre coloca a adaptação climática no centro do debate. O partido propõe mapas de risco obrigatórios e atualizados e defende que a reconstrução não deve ocorrer automaticamente em zonas repetidamente afetadas por fenómenos extremos. Sustenta a criação de programas públicos de relocalização apoiada, com compensação integral e planeamento urbano sustentável, argumentando que reconstruir sucessivamente no mesmo local representa um custo coletivo crescente.

O PAN acrescenta critérios ambientais à reconstrução, defendendo que as novas habitações financiadas com apoio público integrem padrões energéticos mais eficientes e soluções resilientes às alterações climáticas.

Apesar das divergências quanto ao pacote de medidas a adotar pelo Governo em situação de calamidade, os partidos convergem num ponto essencial: o regime atual foi concebido para eventos raros e já não responde a fenómenos frequentes. A oposição pretende criar um sistema previsível que entre em vigor automaticamente – com impostos suspensos, portagens gratuitas, faltas justificadas e lay-off imediato – evitando semanas de incerteza após cada desastre.